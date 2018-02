Siena, il Consiglio comunale del 27 febbraio 2018

I lavori di martedì 27 febbraio a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

3) APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CHE SARA’ APERTA ANCHE IL SABATO POMERIGGIOIl Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta pubblica martedì 27 febbraio, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico.Questo l'elenco dei lavori dalla sala consiliare in continuo aggiornamento:Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta di oggi il bilancio di previsione per il 2018/2020 della Biblioteca comunale degli Intronati, aumentando il contributo annuale da 350 a 400mila euro, così da allargare l’apertura anche al sabato pomeriggio.Pur tenendo conto delle ridotte risorse disponibili e delle generali difficoltà di ordine finanziario che si ripercuotono sulla gestione ordinaria dell'istituzione, come ha introdotto il sindaco, il bilancio di previsione permetterà l'avanzamento del progetto generale di allestimento della “nuova biblioteca”, il proseguimento degli interventi di tutela e conservazione del patrimonio, e il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi. Dopo gli interventi di ristrutturazione che hanno interessato il complesso della Sapienza, la Biblioteca dispone di circa 8mila metri quadrati con un patrimonio complessivo che supera le 650mila unità librarie/documentarie.Prosegue la programmazione delle nuove attività didattiche, che va ad aggiungersi a quelle istituzionali, organizzate anche in collaborazione con le Università con l'obiettivo di incentivare lo studio e la valorizzazione del patrimonio antico e raro, cercando, contemporaneamente, di produrre reddito da reinvestire nella sua conservazione e tutela.Un altro importante obiettivo perseguito progetto di digitalizzazione del materiale più prezioso, così da sottrarlo a uno stress continuo e dannoso della consultazione diretta e per facilitarne la diffusione della conoscenza. La prima fase, già conclusa, ha consentito la normalizzazione, l'archiviazione e la messa in sicurezza di oltre 2 milioni di immagini, e nei prossimi due anni il progetto, entrando nella fase esecutiva, potrà avvalersi del finanziamento da parte di Ales Arte Lavoro e Servizi s.p.a.Con l'apertura della Biblioteca pubblica a scaffale aperto e di quella per bambini e ragazzi si sono ampliate notevolmente sia la gamma delle tipologie relative all'offerta bibliografico-documentaria, sia le possibilità di fruizione da parte dei cittadini.Le entrate sono costituite da un contributo ordinario, da parte del Comune, aumentato rispetto all'anno precedente, pari a 400mila euro così da permettere il mantenimento dei servizi fin ad ora erogati e l’apertura della struttura anche nel sabato pomeriggio; mentre quelle provenienti dalla vendita e dall'erogazione di servizi ammontano a 12mila euro. A queste si aggiunge il contributo della Regione Toscana di 190mila (80mila per spese in conto capitale e 110mila in conto corrente) per il progetto relativo alla Rete documentaria e bibliotecaria senese - Redos ; quello di Ales , reimputato nel 2018 per 80mila euro; i trasferimenti dai Comuni e Unione di Comuni che aderiscono alla Redos per un importo complessivo di circa 21mila euro, e le sponsorizzazioni da parte di imprese per altri 16mila euro.Per quanto riguarda la spesa, le risorse saranno investite soprattutto per processi di innovazione tecnologica (piattaforma digitale, nuovo portale, laboratorio di digitalizzazione, laboratorio di restauro, ecc.), arredi e infrastrutture, attività culturali, di promozione e valorizzazione del patrimonio. Relativamente ai servizi per il pubblico, oltre a consolidare quelli già attivi se ne creeranno di nuovi, nello spirito di un ulteriore sviluppo di cooperazione e integrazione nell'ambito del servizio bibliotecario senese e della rete documentaria e bibliotecaria del territorio.La biblioteca, infatti, sta cercando di utilizzare in ogni sua attività tutte le possibili risorse umane compreso l'apporto dei cittadini (progetti speciali, servizio civile, associazioni di volontariato, tirocini, stage, ecc.), perché importante per la qualificazione dei servizi. Per questo ha costituito, con ottimi risultati, un nucleo di volontari già attivi in diversi progetti, quali sorveglianza mostre, accoglienza, “ricollocazione, selezione e scarto”, attività per bambini e ragazzi.Nella stesura del previsionale è stato tenuto conto, anche, delle oggettive possibilità di cofinanziamento da parte di enti pubblici e privati, secondo un'ottica di costante revisione e contenimento della spesa pur mantenendo alta la qualità dei servizi per l'utenza.Il Consiglio Comunale, nella seduta odierna, ha approvato l’adeguamento del perimetro cartografico delle aree di cava individuate dal Regolamento Urbanistico (RU), recependo quello rappresentato nel Piano attività estrattive e di recupero della Provincia di Siena (PAERP).Le cave interessate sono: Lecceto, Monsindoli e Rondinella/Ferraiolo. Per la prima, ha informato il Sindaco, l’adeguamento consiste in una riduzione dell’area di reperimento di materiali lapidei storici, con l’esclusione della porzione meridionale già scavata alcuni decenni prima; per la seconda nel sottrarre dal perimetro di cava del RU quella porzione di terreno già oggetto di attività estrattiva di materiali argillosi negli anni passati. Per la terza, modifiche minime: solo qualche metro di scostamento dovuto all’utilizzo di una diversa base cartografica.Le modifiche si configurano come un aggiornamento del “Quadro Conoscitivo”, che non apporta variazioni alle norme di attuazione (NTA) del Regolamento Urbanistico e che farà parte dei contenuti del futuro Pino Operativo in corso di definizione.Il Consiglio Comunale, nella seduta odierna, ha approvato alcune modifiche al regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche (COSAP), e per l'applicazione del relativo canone.Si tratta, come ha specificato il sindaco, di introdurre nuove norme relativamente alla tipologia specifica di occupazione mediante impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione, soggetta a preventiva concessione rilasciata dal competente servizio comunale.Il Comune si adegua così al mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che tende a favorire lo sviluppo delle comunicazioni mobili sulle reti a banda larga.La concessione potrà essere di due tipi: installazione di infrastruttura con posizionamento di un solo apparato con unico gestore di servizi di telecomunicazioni, o il mantenimento di una esistente; oppure installazione di infrastruttura con posizionamento di più apparati con modalità co-siting e/o sharing (occupazione multipla), o il mantenimento di infrastruttura già esistente con l'obbligo del concessionario di ospitare altri soggetti titolati, garantendo parità di trattamento tra gli operatori dei servizi di telecomunicazioni. In queste due fattispecie il canone dovuto è commisurato a una superficie convenzionalmente stimata in 25 mq. e la concessione ha una durata di sei anni; in caso di recesso l'impianto dovrà essere smontato entro 90 giorni con riconsegna al Comune dell'area ripristinata.