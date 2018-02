Susanna Cenni (Pd): tutti gli appuntamenti del tour elettorale di mercoledì 28 febbraio

Prosegue tra la provincia pisana e quella senese l’agenda di appuntamenti della campagna elettorale di Susanna Cenni. Domani, mercoledì 27 febbraio la candidata alla Camera in Toscana nel Collegio Uninominale 11 Poggibonsi, si dividerà tra le visite alle realtà imprenditoriali della provincia di Pisa e gli impegni a Siena.La giornata inizierà alle ore 10 a Pisa in compagnia del vicesegretario del Pd della Toscana, Antonio Mazzeo, per l’incontro con i concitatori. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, ricco programma di visite alle realtà imprenditoriali, alle aziende agricole e agli operatori del settore tartufi. Alle ore 20 Susanna Cenni parteciperà alla ‘Cena di sottoscrizione’ con Valeria Fedeli, candidata al collegio Uninominale del Senato, nella Sala Polivalente 'La Ginestra’, in via Trento, 84 a Poggibonsi. La giornata si concluderà con l’iniziativa "Valdelsa: una terra bella e differente" in compagnia di Simone Bezzini, consigliere regionale del Pd, ospitata nella Sala Convegni di Palazzo Bizzarrini, in via Tiberio Gazzei, 24 a Radicondoli.