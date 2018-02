Siena, ultimo incontro di ''Costruiamo insieme il futuro della nostra città''

All’appuntamento di mercoledì 28 febbraio interverranno i progettisti del Piano Operativo e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Il processo partecipativo “Costruiamo insieme il futuro della nostra città” si concluderà con l’incontro in programma mercoledì 28 febbraio, alle ore 17, nella Sala di Palazzo Patrizi (via di Città, 75). All’appuntamento interverranno i progettisti del Piano Operativo e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per un confronto tra i risultati del processo partecipativo e le linee progettuali degli strumenti di pianificazione in corso di redazione.Dopo le presentazioni, ai partecipanti verrà richiesta una valutazione sugli esiti del percorso attraverso dei pannelli allestiti in sala. I risultati saranno commentati al termine dell’appuntamento.L’incontro è aperto al pubblico, a ingresso libero: è consigliata l’iscrizione utilizzando il modulo disponibile alla pagina web http://pianooperativo.comune.siena.it del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Siena, cui si accede dalla sezione dei Servizi online del sito www.comune.siena.it A partire dalle 15.30, nella Galleria Olmastroni, sempre a Palazzo Patrizi, sarà nuovamente visitabile la mostra dei laboratori svolti dalle scuole senesi per il processo partecipativo sui temi delle pratiche ludiche, della percezione della città, e della mobilità autonoma dei bambini.