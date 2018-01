Giovanni Niccolini (Uniti per Siena) su annuncio di un nuovo autovelox

"L'idea di un nuovo autovelox, voluta dall'Amministrazione comunale, ci fa veramente sorridere", è questa la posizione di Giovanni Niccolini di Uniti per Siena, nel commentare l'annuncio dell'assessore Maggi."Con la scusa di una maggior sicurezza si tenta in ogni modo di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, con questo non vogliamo dire che i comportamenti pericolosi degli utenti della strada non debbano essere sanzionati, ma che anche il Comune debba fare sua parte per la sicurezza, le strade asfaltate in molti casi sono dissestate e pericolose per la circolazione e su queste bisognerebbe intervenire prioritariamente. Non è con gli autovelox che si fa sicurezza, che servono solo a fare cassa, ma con altri sistemi, come ad esempio i tutor che controllano la velocità media per un intero tratto di strada, e non solo un punto. Il modo di pensare la viabilità in questa città, va totalmente rivisto e ripensato", conclude l'esponente dell'associazione che appoggia la candidatura a sindaco di Luigi De Mossi.