Siena, aperte le iscrizioni per le scuole comunali dell'infanzia

Aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 alle scuole dell’infanzia comunali Baldovina Vestri (P.tta Don A. Perucatti, 2), S. Marta (via N. Orlandi, 1), Mara Meoni (Str. di Ginestreto, 20), Monumento (V.le R. Franci, 28), A.M.E. Agnoletti (via Q. Settano, 31) e Raggio di sole (via L. Consorti, 2).Le domande di ammissione, da effettuare entro il prossimo 6 febbraio seguendo le indicazioni riportate su www.comune.siena.it /La-Citta/Istruzione/Infanzia/Scuole-dell-infanzia-comunali, devono essere presentate per i bambini nati negli anni 2013, 2014, 2015 secondo la zona di appartenenza, consultabile sul sito www.comune.siena.it /La-Citta/Istruzione/Trasporto-scolastico.A disponibilità di posti saranno valutate le domande dei piccoli nati a gennaio 2016 e di coloro che sono residenti nelle zone di appartenenza di altre scuole.Per ulteriori informazioni: Ufficio Istruzione (Casato di Sotto, 23 – 2° piano) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12, e il martedì in orario 15-17, Tel. 0577/292388 (dalle 12 alle 13).