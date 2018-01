Istituito il limite di velocità a 15 km/h in tutta la "Y storica" di Siena: Banchi di Sotto, Banchi di Sopra e via di Città. Si tratta di un ulteriore passo verso la pedonalizzazione e il sostegno al "passeggio", anziché al "passaggio".Ricordando che in tutto il centro storico della città il limite è di 30 km/h, nell'area della Y storica, viene dimezzato, perché si tratta infatti di un'area a prevalente circolazione pedonale, dove i veicoli accedono soltanto in deroga e devono procedere a passo d'uomo.