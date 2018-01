Continuano gli interventi di Acquedotto del Fiora in Piazza del Campo

Continuano gli interventi di Acquedotto del Fiora Spa in Piazza del Campo, sulla base di un programma concordato col Comune e concertato con i commercianti della zona. Dopo l'intervento nella zona fra Casato e Costarella, è stato aperto un cantiere per la prosecuzione della sostituzione delle tubazioni in direzione San Martino. I lavori si fermeranno comunque prima dell'inizio della stagione turistica per poi riprendere all'inizio del prossimo anno, con l'obiettivo di completare l'anello di Piazza del Campo.Le tubazioni da sostituire sono vetuste ed in parte risalgono agli anni trenta. Nell'area dell'intervento, le lastre verranno sostituite a cura di Acquedotto del Fiora. L'importo di questa tranche di lavori ha il valore di 180mila euro. Ieri il Sindaco si è recato sul cantiere per un sopralluogo.