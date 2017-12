Cittadino nigeriano arrestato due volte in due giorni per furto

Il giorno di Natale la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un giovane nigeriano, già responsabile di rapine e furti, per il reato di violazione di domicilio e danneggiamento.Nel pomeriggio del 25 dicembre era giunta al 113 una richiesta di aiuto da parte di una donna che, temendo per la propria incolumità, aveva segnalato la presenza di persone all’interno della struttura di accoglienza ''Convento di San Vincenzo'' in Strada di Monastero n.14, che avevano danneggiato finestre ed asportato beni.I poliziotti delle Volanti, arrivati immediatamente sul posto, dopo un’accurata perlustrazione, hanno rintracciato A.A.F., cittadino nigeriano 27enne, mentre si nascondeva all’interno di una stanza.L’uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine in quanto era stato arrestato proprio il giorno prima dai Carabinieri della Compagnia di Siena, che lo avevano sorpreso dopo che aveva scavalcato il muro di cinta ed effratto il vetro di una porta finestra introducendosi all’interno dello stesso monastero. L'uomo era stato subito scarcerato.Una volta condotto in Questura i poliziotti delle Volanti hanno voluto vederci chiaro e, in effetti, dalle tempestive indagini svolte, è emerso che l’uomo, nei giorni passati, si era già reso responsabile di analoghe condotte, introducendosi arbitrariamente all’interno di luoghi privati.Inoltre i poliziotti hanno scoperto che A.A.F. era entrato in Italia con altre generalità ed era stato già condannato per una rapina commessa l’anno scorso a Ferrara quando, dopo essere stato sorpreso all’interno di un’abitazione dai proprietari, aveva minacciato con un coltello padre e figlio, dandosi alla fuga ed era stato bloccato poco dopo.A.A.F. si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.