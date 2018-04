Siena, bollettino della viabilità

Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.) nel comune di Siena.Dalle ore 8.00 di giovedì 26 alle 18.00 di lunedì 30 aprile2018per lavori cavi interrativia Ricasoli tra viale Vittorio Emanuele secondo e il civico 14: senso unico alternato durante l'orario di lavoro(ordinanza Polizia Municipale n.329/2018)Dalle ore 9.00 di giovedì 26 aprile alle 18.00 di venerdì 18 maggio 2018per lavori infrastrutturevia Carlo Pisacane tra i civici 140-148: senso unico alternato durante l'orario di lavoro per un tratto non superiore a 70 metri, divieto di sosta con rimozione su entrambi i margini della carreggiata(ordinanza Polizia Municipale n.328/2018)Venerdì 27 aprile 2018, dalle ore 10.00 alle 24.00per attività aggregativa – Contrada di Valdimontonevia di Val di Montone slargo davanti ai civici 6 - 6/A: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione (ordinanza Polizia Municipale n.322/2018)Per Celebrazioni in onore di Santa Caterina da Sienasabato 28 aprile 2018, dalle ore 11.45 alle 12.30viale Venticinque Aprile area davanti al monumento di Santa Caterina: divieto di sosta con rimozione e divieto di circolazione per tutti i veicoli durante lo svolgimento della cerimoniadomenica 29 aprile 2018 dalle ore 8.00 alle 13.00via dei Pittori e costa di Sant’Antonio: divieto di transito e divieto di sosta con rimozionevia Santa Caterina entrambi i lati della strada tra via delle Terme e via dei Pittori, via delle Terme tra via dei Pittori e via di Città, via di Città, via del Capitano e piazza Duomo: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli(ordinanza Polizia Municipale n.324/2018)Fino a martedì 24 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00per lavori verde pubblicoviale Vittorio Emanuele secondo tra viale don Giovanni Minzoni e piazza Giovanni Amendola: senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione su entrambi i margini della carreggiata(ordinanza Polizia Municipale n.279/2018)Fino alle ore 18.00 di martedì 24 aprile 2018per allaccio fognaturastrada del Ruffolo tra il civico 1 e l'incrocio con strada di Valdipugna: senso unico alternato per un tratto non superiore a 30 metri(ordinanza Polizia Municipale n.316/2018)Per Festa Titolare della Contrada di Valdimontonedalle ore 18.00 di martedì 24 alle 24.00 di venerdì 27 aprile 2018via di Val di Montone tra piazza Alessandro Manzoni e il civico 4: divieto di transito e divieto di sosta con rimozionedalle ore 7.00 di sabato 28 alle 24.00 di domenica 29 aprile 2018piazza Alessandro Manzoni area di fronte alla sede della Contrada e alla Società Castelmontorio,via di Val di Montone tra piazza Alessandro Manzoni e il civico 1, via dei Servi tra il civico 14 e piazza Alessandro Manzoni: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicolidalle ore 9.00 di sabato 28 alle 24.00 di domenica 29 aprile 2018via dei Servi tra il civico 14 e via di San Girolamo, via delle Cantine, via di Val di Montone tra il civico 6 e via Roma: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicolivia Roma tra via di Val di Montone e via di San Girolamo: doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli su entrambi i margini della stradada lunedì 30 aprile a domenica 6 maggio 2018, dalle ore 14.00 alle 24.00piazza Alessandro Manzoni, via di Val di Montone tra piazza Alessandro Manzoni e via delle Cantine: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli(ordinanza Polizia Municipale n.319/2018)Mercoledì 25 aprile 2018per celebrazioni 25 aprileviale Rinaldo Franci: dalle ore 16.45 fino al termine della cerimonia di deposizione delle corone all’Asilo Monumento divieto di transitoviale Rinaldo Franci area di sosta per motocicli e ciclomotori davanti all’Asilo Monumento: dalle ore 13.00 alle 16.00 divieto di sosta con rimozione per tutti i veicolipiazza del Mercato area di parcheggio davanti al Palazzo Pubblico, tra il Palazzo Pubblico e l’attraversamento pedonale centrale: dalle ore 14.00 alle 20.30 divieto di sosta con rimozione a eccezione dei veicoli delle Forze Armate e di rappresentanzaviale Cesare Maccari tra La Lizza e viale Venticinque Aprile: dalle ore 15.00 alle 17.00 divieto di transito per gli autobus, trasferimento dell’area di stazionamento autobus trasporto pubblico locale in viale dei Milledurante il periodo di chiusura al transito di viale Rinaldo Franci i veicoli provenienti da via Garibaldi - via di Camollia devono proseguire per via Campansi con uscita da Porta Camollia(ordinanza Polizia Municipale n.307/2018)Fino alle ore 12.00 di lunedì 30 aprile 2018per lavori di manutenzione straordinaria stradavia dei Montaninitra vicolo del Rustichetto e vicolo del Cavallerizzo: divieto di transitotra vicolo del Rustichetto e via Giuseppe Pianigiani: senso unico verso via Giuseppe Pianigiani(ordinanza Polizia Municipale n.964/2017)Fino alle ore 18.00 di lunedì 30 aprile 2018per lavori rete distribuzionevia del Porrione tra via del Rialto e vicolo dei Magalotti: divieto di transitovia del Porrione tra Il Campo e Logge del Papa: doppio senso di circolazione solo per operazioni di carico e scarico nel tratto, ingresso e uscita da Il CampoBanchi di Sotto tra via Rinaldini e Logge del Papa: senso unico verso via Rinaldini per gli autocarriLogge del Papa: divieto di transito agli autocarrivia Rinaldini, Il Campo tra via Rinaldini e via di Salicotto: doppio senso di circolazionevicolo dei Magalotti: senso unico in direzione Pantaneto-San Martino(ordinanza Polizia Municipale n.271/2018)Fino alle ore 18.00 di venerdì 11 maggio 2018per lavori edilivia Rinaldini: senso unico alternato con precedenza per la direttrice di marcia Banchi di Sotto - Il Campo(ordinanza Polizia Municipale n.282/2018)Fino alle ore 12.00 di venerdì 18 maggio 2018per lavori di manutenzione straordinaria stradavia del Cavallerizzo: divieto di transito e divieto di sosta con rimozionevia Malavolti: doppio senso di circolazione(ordinanza Polizia Municipale n.95/2018)Fino alle ore 9.00 di lunedì 21 maggio 2018per lavori di manutenzione straordinaria stradavia di Stalloreggitra piazza di Postierla e piazza del Conte: divieto di transitotra piazza del Conte e via di Castelvecchio: doppio senso di circolazionestrada senza sfondo verso piazza di Postierlavia di San Pietro tra piazza di Postierla e Casato di Sopra: senso unico verso Casato di Sopra e divieto di fermata sul lato destro rispetto alla direttrice di marciavia di San Quirico tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico in direzione via Tommaso Pendola- piano dei Mantellini e obbligo di arresto all’incrocio con piano dei Mantellinirimozione delle colonne di impedimento al transito veicolare tra via Tommaso Pendola e via di San Quirico lato piano dei Mantellini(ordinanza Polizia Municipale n.113/2018)Fino alle ore 18.00 di giovedì 31 maggio 2018per lavori infrastruttureviale Avignone intera area di parcheggio tra viale Avignone, via Carlo Pisacane e viale Goffredo Mameli: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione(ordinanza Polizia Municipale n.52/2018)Fino a giovedì 31 maggio 2018per lavori infrastruttureviale delle Regioni tra i civici 30-34, via Liguria tra i civici 1-7: senso unico alternato durante l'orario di lavoro, divieto di sosta con rimozione su entrambi i margini della carreggiata(ordinanza Polizia Municipale n.194/2018)Fino a venerdì 8 giugno 2018, nei giorni di apertura delle scuole, dalle ore 8.00 alle 8.30per sicurezza accesso al plesso scolastico di piazza di San Francescopiazza di Ovile: divieto di transito in ingresso (verso via degli Orti) agli autocarri di massa superiore a 2,2 t.(ordinanza Polizia Municipale n.1003/2017)Fino a venerdì 15 giugno 2018nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00per lavori edilivia delle Campane: divieto di transitoi veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civico 15), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita(ordinanza Polizia Municipale n.254/2018)Fino alle ore 12.00 di venerdì 22 giugno 2018per lavori di manutenzione straordinaria stradavia dei Montanini tra via del Cavallerizzo e del via del Sasso di San Bernardino: divieto di transito(ordinanza Polizia Municipale n.102/2018)Fino alle ore 12.00 di sabato 30 giugno 2018per lavori sicurezza idraulica torrenti Sorra e Arbiavia Sant'Isidoro tra via Bartolomeo Renaldini e strada di Presciano: senso unico in direzione Presciano(ordinanza Polizia Municipale n.220/2018)Fino alle ore 18.00 di domenica 15 luglio 2018per realizzazione di marciapiede e opere accessorieS. R. 2 Cassia Nord tra le località Braccio e Fontebecci: senso unico alternato secondo esigenze di cantierevietate le fermate di qualsiasi veicolo, compresi quelli del trasporto pubblico locale (autobus Tiemme)(ordinanza Polizia Municipale n.85/2018)Fino alle ore 24.00 di mercoledì 18 luglio 2018per attività di somministrazione alimenti e bevandevicolo del Viscione: divieto di transito(ordinanza Polizia Municipale n.281/2018)Fino alle ore 23.00 di domenica 4 novembre 2018per attività di somministrazione alimenti e bevandevicolo Rinuccini: divieto di transito(ordinanza Polizia Municipale n.114/2018)In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 - 292558.