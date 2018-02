Bagni pubblici in via dei Canneti a San Quirico d'Orcia. Lavori in corso per manutenzione e decoro

I lavori termineranno nel mese di marzo per un costo complessivo di 29mila euro

E’ tempo di restyling per i bagni pubblici di via dei Canneti, adiacenti a Porta Nuova. Si tratta, in sintesi, di interventi di adeguamento degli impianti elettrici e sostituzioni degli infissi, quindi la sostituzione dei sanitari e delle piastrelle. Sono inoltre previste altre opere di manutenzione straordinaria necessaria per adeguare gli ambienti interni.I lavori – che hanno preso il via nei giorni scorsi – termineranno alla fine di marzo, per un costo totale dell’intervento di 29mila euro.«Prosegue la massima attenzione dell'Amministrazione comunale alla manutenzione e riqualificazione delle zone di accesso del nostro centro storico -– sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia, Valeria Agnelli –, da un lato per dare servizi ai nostro cittadini dall'altro per accogliere i turisti. I lavori, già avviati, ai bagni pubblici di Porta Nuova, infatti, garantiscono la necessaria manutenzione della struttura, dopo alcuni anni dalla realizzazione. Si tratta – conclude Agnelli - di un servizio pubblico adiacente ad uno degli ingressi principali al centro storico e ai parcheggi, utilizzato perciò sia dai cittadini sia dai turisti, per cui è necessario garantire la massima fruibilità e decoro».I lavori - L’edificio adibito a bagno pubblico ospita un bagno per donne, uno per uomini e uno per portatori di handicap, oltre ad antibagno e un locale di servizio. L’intervento prevede l’adeguamento normativo dell’impianto elettrico con sostituzione dei corpi illuminanti, la sostituzione di tutti i sanitari con adeguamento alle normative vigenti, la sostituzione dei pavimenti e dei rivestimenti interni, la sostituzione degli infissi interni ed esterni e l’imbiancatura. Le finiture, seppur si tratti di un bagno pubblico, sono state scelte con la massima sensibilità e senso del decoro possibile. Inoltre gli infissi esterni sono della stessa fattura e colore di quelli esistenti, quelli interni sono di colore bianco perla per dare maggiore luminosità agli ambienti.