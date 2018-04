Alessandro Pinciani: ''Policlinico e Sanità: proposte sui problemi''

"Si terrà mercoledì 2 maggio alle ore 17, presso l’hotel San Marco il primo incontro pubblico del candidato sindaco Alessandro Pinciani inteso ad analizzare ed affrontare le linee guida del programma elettorale iniziando col fare una fotografia “vera” e non edulcorata della situazione attuale della sanità a Siena. Punto centrale: il policlinico Santa Maria alle Scotte.Il progressivo depotenziamento dell’ospedale universitario di Siena necessita di un intervento immediato e di un impegno concreto e deciso del futuro sindaco della città.“Il tema sanità merita il primo posto nel piano di “riappropriazione” del patrimonio della città – ha spiegato Alessandro Pinciani presentando l’incontro del 2 maggio – Ci sono le eccellenze da tutelare e valorizzare e le criticità da affrontare con un solo obiettivo: garantire ai senesi ed a tutti i pazienti del policlinico un servizio sanitario e assistenziale che non soffra dei continui tagli imposti dalla Regione. Difendere, in questo caso, vuol dire mettere il massimo impegno per bloccare l’espoliazione ed invertire la rotta”.Numerosi i punti che verranno affrontati durante l’appuntamento: dalla riorganizzazione degli ambulatori al rilancio della Facoltà di Medicina.“Spero nella partecipazione dei senesi che potranno confrontarsi con me e con alcuni dei candidati nella mia lista. Abbiamo un programma dettagliato ma aperto sempre al contributo dei cittadini”."