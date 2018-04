Il professor Mauro Galeazzi ospite di Elisa Isoardi a ''Buono a sapersi'' su Rai1. Si parlerà di rizoartrosi e artrosi della mano

Riflettori nazionali puntati sulla reumatolgia senese venerdì 27 aprile. Il professor Mauro Galeazzi, direttore UOC Reumatologia Aou Senese e presidente della SIR, Società Italiana di Reumatologia, sarà ospite su Rai 1 del programma “Buono a Sapersi”, condotto da Elisa Isoardi, dalle 11 alle 11.50, per parlare di rizoartrosi, una forma di artrosi dovuta al consumo dell’articolazione posta alla base del pollice e, più in generale, di artrosi della mano, patologia per la quale nell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena opera un centro altamente specializzato e diretto dalla dottoressa Antonella Fioravanti, che si occupa di tutti gli aspetti diagnostici e assistenziali.“L’artrosi della mano – spiega Galeazzi – è una patologia fortemente invalidante. Per la rizoartrosi la causa è meccanica e in parte genetica ma certamente favorita da attività lavorative e hobbistiche particolari. In questo tipo di artrosi non manca una componente infiammatoria che peggiora la progressione del danno. Ci sono diversi tipi di artrosi e si può intervenire in maniera lieve con esercizi riabilitativi, farmaci e tutori e, nei casi più complessi, con l’intervento chirurgico”.