Visite dermatologiche gratuite per la diagnosi precoce del melanoma, venerdì 20 aprile a Poggibonsi

Il progetto melanoma di Fondazione ANT a Poggibonsi

Dopo l’impegno di gennaio, febbraio e marzo nella città di Siena, Fondazione ANT Italia ONLUS porterà per la prima volta il Progetto melanoma anche nel comune di Poggibonsi.I cittadini residenti nel comune di Poggibonsi avranno a disposizione 30 visite dermatologiche gratuite per la diagnosi precoce del melanoma. Le visite si terranno presso la Parafarmacia Free Pharm in Via Sangallo 4.Per prenotarsi è necessario chiamare il numero 3490693571 fino al 19 aprile, dalle 9.00 alle 13 (escluso sabato e domenica). Le prenotazioni sono già iniziate ma ci sono ancora posti disponibili.L’iniziativa è stata resa possibile anche dalla collaborazione della Sezione Soci Coop di Poggibonsi.Il melanoma colpisce in prevalenza l’età media, nel 20% dei casi purtroppo colpisce soggetti tra i 15 ed i 39 anni. La prevenzione di questa malattia è l’unica arma veramente efficace per combatterla. Il melanoma rappresenta solo il 4% dei tumori cutanei, ma è responsabile di circa l’80% delle morti per cancro della cute.La prevenzione primaria tende a ridurre l’incidenza del tumore rimuovendo le cause che lo provocano e si attua fondamentalmente mediante la divulgazione delle misure di prevenzione atte ad evitare l’incongrua esposizione ai raggi ultravioletti.La prevenzione secondaria mira alla riduzione della mortalità e si conduce attraverso adeguate campagne di informazione ed educazione sanitaria e mediante controlli dermatologici periodici in grado di consentire la diagnosi precoce di lesioni sospette.I progetti di prevenzione oncologica ANT sono stati attivati in Toscana nel 2007, parallelamente alla storica attività di assistenza domiciliare specialistica e gratuita per i malati di tumore.Proprio quest’anno Fondazione ANT festeggia i 40 anni della sua attività. Il servizio di assistenza domiciliare gratuita per i malati oncologici in tutte le fasi di malattia è attivo nelle Province di Firenze, Prato e Pistoia, le campagne gratuite di prevenzione oncologica vengono organizzate in tutte le Province della Toscana.Per conoscere il calendario mensile delle visite ANT nella nostra regione, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito www.ant.it/toscana Per saperne di più su Fondazione ANT a Poggibonsi ed offrire il proprio aiuto come Volontari è possibile rivolgersi alla sede ANT di Firenze al numero 055.5000210.