Anagrafe Assistiti ASL in provincia di Siena: Il 13 e 14 aprile sospese le attività per aggiornamento procedure informatiche

Venerdì 13 aprile (dalle ore 14.00) e sabato 14 aprile le attività dell’Anagrafe assistiti ASL Toscana sud est – area provinciale di Siena – saranno sospese a causa di un aggiornamento delle procedure informatiche. In questi due giorni, quindi, non sarà possibile fare la scelta e il cambio del medico o pediatra e la registrazione delle esenzioni per patologia. La normale operatività sarà ripristinata a partire da lunedì 16 aprile.L’ASL Toscana sud est si scusa con gli utenti per il disagio e precisa che le attività di accettazione, prenotazione e pagamento delle prestazioni sanitarie, come anche la consegna dei referti, saranno svolte come di consueto.