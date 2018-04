17enne arrestato dai Carabinieri per rapina commessa due anni fa

Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 14 aprile, a Poggibonsi, i Carabinieri della locale stazione hanno rintracciato e tratto in arresto un diciassettenne, nato e residente a Poggibonsi, disoccupato, gravato da precedenti denunce, in esecuzione di un’ordinanza restrittiva della libertà personale, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze il 12 aprile scorso, per una condanna alla pena di 1 mese e 28 giorni di reclusione per rapina aggravata in concorso.L’arrestato, dopo la redazione degli atti, è stato tradotto presso l’istituto di pena per minori di Firenze, come disposto dall’Autorità Giudiziaria fiorentina, informata dal predetto reparto.I fatti si riferiscono al 16 ottobre 2016, quando a Poggibonsi i Carabinieri del locale Radiomobile avevano tratto in arresto per rapina il 17enne arrestato ieri (15enne all'epoca dei fatti), che aveva agito in concorso con un 19enne (all'epoca) nato anch’egli a Poggibonsi ma residente a Colle di Val d’Elsa.I due giovani, in concorso tra loro, dopo essersi introdotti con forza all’interno di un laboratorio di pasticceria nel pieno centro di Poggibonsi, con atteggiamento intimidatorio e violenza sulle cose, avevano costretto il titolare dell'esercizio commerciale a consegnare loro generi alimentari ed alcolici.Quella bravata era costata cara. Il tempestivo intervento dei Carabinieri aveva consentito di rintracciare i due fuggitivi mentre a piedi cercavano di allontanarsi dal luogo dell’evento. La refurtiva era stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.Il maggiorenne era stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari mentre il minore era stato associato al centro di prima accoglienza per minori di Firenze, a disposizione delle rispettive competenti Autorità Giudiziarie informate dei fatti dai Carabinieri.