Ftsa, oltre 5 tonnellate di prodotti raccolti

La raccolta si è svolta sabato 17 marzo a Poggibonsi presso le Coop di Salceto e di via Trento

Nei due punti vendita presidiati sono stati raccolti 5000 kg di prodotti alimentari e 228,80 kg di prodotti per l’igiene della persona e della casa

Il sorriso di chi dona e l’entusiasmo dei volontari che raccolgono sono stati ancora una volta la cifra del successo della raccolta alimentare organizzata lo scorso fine settimana a Poggibonsi presso la Coop di Salceto e la Coop di Via Trento.Totalizzate più di 5 tonnellate di prodotti, da destinare alle famiglie in difficoltà economica che si rivolgono all’Emporio della Solidarietà. In cima alla lista dei prodotti donati la pasta (oltre 1 tonnellata), i legumi (più di 7 quintali), la farina, i pelati, il latte a lunga conservazione, ma anche prodotti per l’infanzia, per l’igiene e per la casa.“Grazie alla generosità del nostro territorio – sottolinea Andrea Dilillo, Direttore generale della FTSA - all’accoglienza dei supermercati Coop e alla disponibilità dei soci Coop e di tanti volontari, si è conclusa con grande soddisfazione la nuova raccolta alimentare. I numeri hanno confermato ancora una volta che la Valdelsa è un territorio generoso, in cui ognuno dà il suo contributo secondo le proprie possibilità, ma sempre con il sorriso”.“Una comunità sempre presente e partecipe – dice l’assessore alle Politiche Sociali Filomena Convertito – Grazie ad ogni cittadino e ad ogni cittadina che ancora una volta ha dato il proprio contributo alla raccolta che alimenta il nostro Emporio della Solidarietà. Una sensibilità concreta verso i bisogni di una comunità che non lascia indietro nessuno, e che accoglie questo progetto di solidarietà e di inclusione grazie al quale tante persone e tante famiglie vengono aiutate. Un progetto che trova la sua grande forza nella silenziosa ed entusiastica opera di tanti volontari di tutte le associazioni coinvolte che ringrazio a nome di tutta la comunità per l'impegno di sabato e quello di ogni giorno dell’anno al servizio del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale”.I prodotti raccolti saranno poi resi disponibili nei prossimi giorni all’interno dell’Emporio della Solidarietà di Poggibonsi, a cui possono accedere gratuitamente persone in difficoltà economica.