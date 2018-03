"Tiene banco la polemica tra le varie forze politiche sulle buche formatesi sulle strade comunali. Dopo le dichiarazioni di ieri dell’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Silvano Becattelli, che imputava al maltempo la formazione delle buche ed il ritardo nel ripristino delle stesse, la Lega replica lamentando la mancanza di una maggiore e più puntuale manutenzione delle strade". Così l'inizio di un intervento della Lega."La difesa di Becattelli non regge. Le grandi e pericolose buche si sono formate laddove il manto stradale necessitava già di interventi urgenti che non sono stati realizzati, nemmeno quando c’era il sole. La neve ed il maltempo hanno solo accelerato un processo che era già in atto da tempo. Se l’amministrazione avesse manutenuto meglio le strade nel corso del tempo non si sarebbero formate queste vere e proprie voragini."