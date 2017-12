Progetto approvato per il parco nell’area ex Sardelli a Poggibonsi

Ok al primo stralcio per realizzare una piazza, un prato, un sistema di percorsi. Costo 536mila euro

Bussagli: “Rinasce uno spazio pubblico, integrato e armonico rispetto alla progettualità complessiva che riguarda la rigenerazione di tutta questa parte di città, da piazza stazione e Vallepiatta”

Terminata la fase progettuale per il primo stralcio dell’area ex Sardelli dove sorgerà un parco pubblico di quasi un ettaro. “Rinasce uno spazio pubblico – dice il Sindaco David Bussagli – Un’area che sarà rigenerata sulla base di un progetto integrato e armonico rispetto alla progettualità complessiva che riguarda tutta questa parte di città. E quindi piazza Mazzini, l’area a lato destro della stazione e, appunto, l’area Sardelli”. Per il momento è stato approvato il primo stralcio che riguarda la parte a verde. Il parco si articolerà in una piazza, un grande prato, un sistema di percorsi. La linearità delle superfici sarà arricchita della verticalità del verde con cortine di alberi (quarantatre), specie arbustive, erbacee e tappezzanti, che si trovano innestati sul progetto architettonico nella scansione degli spazi destinati ad una varietà di usi, per incontrare le esigenze della popolazione di ogni età. La piazza, di forma trapezoidale e disposta in contiguità con la via, diventerà punto di incontro e attraversamento arricchita dalla vegetazione. Per delimitare la strada carrabile e definire un’ampia passeggiata verso l’interno della piazza sono stati predisposti aceri in aiuole di quattro metri. Dalla piazza stessa, sul confine nord, si estenderà il grande prato, un rettangolo uniforme e continuo, che nella sua semplicità può adattarsi nel tempo alle più diverse esigenze, per accogliere attività o strutture temporanee in occasione di eventi. Il progetto prevede anche la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica per l'intera area (oggetto di questo primo stralcio) utilizzando tecnologia led.“Si tratta di un primo stralcio progettuale – dice Bussagli – da integrare successivamente con ulteriori stralci che porteranno alla realizzazione anche di un nuovo tratto viario a margine di via Vallepiatta e che consentirà il collegamento con piazza Mazzini. Una progettualità complessiva che riguarda tutta questa parte di città che sarà collegata con piazza della stazione e quindi con l’area di sosta che realizzeremo nel terreno attualmente di RFI sul lato destro della stessa”.“Questo spazio sarà letteralmente restituito alla città come nuovo spazio urbano, di incontro e di ricucitura – dice Bussagli - Un intervento atteso, un’operazione che fa particolarmente piacere perché rappresenta il superamento di una vicenda annosa”. Sull’area in questione infatti vi sono stati ritardi non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione essendo quello uno spazio privato. Una vicenda che si è sbloccata per quanto riguarda la parte di competenza pubblica. Al termine di un complesso procedimento amministrativo sono state recuperate le risorse provenienti dalla escussione di polizze fideiussorie prestate a garanzia della realizzazione delle opere in questione. Queste risorse sono state quindi registrate in Bilancio e successivamente l’intervento è entrato nel Piano delle Opere Pubbliche. L’iter è proseguito con la progettazione che si è completata. Per l’area Sardelli il primo stralcio progettuale ha un costo di 536mila euro.