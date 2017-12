Poggibonsi, restyling e innovazione per la farmacia comunale

Investimento di 300mila euro su spazi, impianti, nuovi servizi per i cittadini, magazzino robotizzato. Progetto approvato e gara già avviata

Salvadori: “Un vero e proprio servizio che intendiamo rinnovare per meglio rispondere ai bisogni dei cittadini. Grazie al nostro bilancio ‘sano’ lo possiamo fare”

Nuovi investimenti sulla farmacia comunale che sarà oggetto di interventi di riqualificazione ed efficientamento. Il progetto, già approvato dalla Giunta, è frutto delle ultime variazioni sul Bilancio previsionale 2017 (approvate il 29 novembre scorso) che hanno introdotto uno stanziamento di circa 300mila euro per lavori utili a migliorare la farmacia e i servizi erogati.“Un vero e proprio restyling per andare incontro al cittadino utente – dice l’assessore al Bilancio Susanna Salvadori – La farmacia comunale negli anni si è sviluppata diventando sempre più un punto di riferimento per l’utenza. Accanto alla funzione sociale e sanitaria si è andato rafforzando il concetto di “farmacia dei servizi” creando un forte senso di fidelizzazione da parte degli utenti. Ed ecco che gli interventi previsti sono volti a rendere più efficienti gli spazi e le risorse attualmente a disposizione. Un servizio che intendiamo rinnovare”.In particolare gli interventi porteranno a migliorare e ottimizzare l’organizzazione degli spazi ampliando la zona destinata all’esposizione e alla vendita al pubblico. L’intervento riguarderà il miglioramento degli impianti e di alcuni locali interni, la pavimentazione, gli infissi che saranno adeguati sotto il profilo del risparmio energetico. Sarà inoltre creato uno spazio dedicato alle attività di primo livello, come ad esempio l’autoanalisi e la misurazione della pressione arteriosa, separato dagli altri ambienti e accessibile, e sarà creata una postazione dedicata alle attività del CUP. Questo in previsione dell’adesione al nuovo accordo regionale per cui diventa necessario disporre di un locale specifico e accessibile, affinché la farmacia possa operare quale canale di accesso al CUP. Inoltre si procederà all’introduzione del magazzino robotizzato per ottimizzare il tempo di gestione. Questo comporterà maggiore precisione, riduzione del rischio d’errore, monitoraggio rapido e frequente sui farmaci, velocizzazione delle vendite al banco, ottimizzazione del tempo del personale addetto alla vendita che potrà dedicarsi in maniera più incisiva alla consulenza verso i propri clienti ed ad altre attività come prenotazioni, consulenza, redditività.“Restyling e innovazione – dice Salvadori – Un investimento sulla farmacia che facciamo grazie ad un Bilancio ‘sano’, con risorse utili per rispondere ai bisogni dei cittadini anche rinnovando spazi e servizi di uno spazio importante come questo”.