Compagnia Carnevale a Piancastagnaio con ''Arlecchino trasformato dall’Amore'' di Pierre de Marivaux

La giocosa favola teatrale per adulti di Marivaux, ''Arlecchino trasformato dall’Amore'', in scena sabato 10 febbraio alle 21.30 al Teatro Comunale "Vittorino Ricci Barbini" di Piancastagnaio, con la nuova traduzione scenica e la regia di Antonio Carnevale, incontra le maschere della Commedia dell'Arte in un universo meraviglioso, fatto di poesia, gioco, delicatezza e tanto divertimento senza tralasciare il forte messaggio politico. Arlecchino, infatti, è un ribelle, la cui arma non violenta contro il Potere è proprio l'Amore."L’Arlequin poli par l’amour", scritta da Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, è una commedia in prosa, in un atto, rappresentata per la prima volta dalla troupe di comici italiani guidata da Luigi Riccoboni al Théâtre Italien di Parigi il 17 ottobre 1720. Fu un gran successo che contò dodici rappresentazioni consecutive. Fu il primo debutto teatrale di Marivaux ed è un’opera che conserva lo spirito creativo dei comici italiani: sono infatti presenti nel testo canti, balli, pantomime e la messa in risalto del genio creativo della maschera di Arlecchino. Venne pubblicata anonima, sempre a Parigi, nel 1723. La Fata, donna libertina e già promessa sposa a Merlino, scorge Arlecchino mentre dorme nel bosco. Se ne innamora e decide di rapire il giovane portandolo nel suo castello. La Fata tenta di impartire ad Arlecchino un’educazione che ha come obiettivo quello di suscitare nel giovane l’amore per lei. Ma questi propositi non vanno a buon fine, e al contrario Arlecchino si innamora della contadinella Silvia, conosciuta per caso mentre gioca a volano nei campi…La Compagnia Carnevale nasce nel 2015 a Milano dall’incontro di Antonio Carnevale con alcuni attori diplomati presso la Scuola Civica Paolo Grassi e l’Accademia Teatrale Veneta. Partendo dall’esperienza francese del regista, i componenti della compagnia condividono il progetto di una nuova promozione del teatro popolare in Italia, scegliendo la Commedia dell’Arte come genere principe. Con questi propositi nasce Arlecchino trasformato dall’Amore, presentato per la prima volta alla VI Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte 2015, organizzata in Italia a Padova. Compagnia Carnevale organizza nel febbraio 2016 la prima edizione di “Milano in Commedia”, una giornata di spettacoli e laboratori gratuiti aperti a tutte le età per far riscoprire al pubblico cittadino la bellezza dell’artigianato teatrale. L’esperienza patrocinata del Comune di Milano e da La Triennale di Milano ha preso vita negli spazi urbani di Parco Sempione e del Teatro Continuo di Alberto Burri. Nel marzo 2016 la Compagnia rappresenta la Commedia dell’Arte e il teatro popolare in Italia nell’ambito del reportage Rires du Monde prodotto dalla Rete TV5, canale nazionale culturale del Québec. Nel maggio 2016, all’interno della X edizione di “ AMaggioABaggio ” , debutta lo spettacolo animazione “Le Belle Favole” ispirato alle favole di Gozzano, Rodari, Calvino e La Fontaine, per far conoscere i grandi classici della letteratura europea ai più piccoli. Nel febbraio del 2017, debutta nell’ambito della II edizione di Milano in Commedia lo spettacolo “Tra’ti avante, Alichino” adattamento della Commedia Dantesca con le maschere della Commedia dell’Arte. La compagnia partecipa nel 2017 al Ravenna Festival con “Ricorditi di me, che son la Pia” nell’ambito del bando internazionale promosso dalla Società Dante Alighieri “Giovani Artisti per Dante”.