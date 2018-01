Contrada di Valdimontone, i prossimi appuntamenti

• Venerdì 12 Gennaio spaghettata con il gruppo giovani; ai ragazzi dell'anno 2004 verrà offerta la cena, per gli altri segnarsi nel cartello in Società.• 17 GENNAIO, in occasione della ricorrenza di S. Antonio Abate alle ore 19.30 si terrà la tradizionale Benedizione della Stalla, successivamente sarà effettuata anche la benedizione degli Animali. A seguire Cena in Società, segnarsi nel cartello.• Venerdì 19 Gennaio Buon sangue non mente, a cena con il Gruppo Donatori di Sangue "Bruno Borghi".per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli addetti del G.D.S• 19-20-21 GENNAIO, elezioni per il rinnovo del Seggio Direttivo biennio 2018-2019, del Consiglio della Società Castelmontorio biennio 2018-2019 e del Consiglio del Gruppo Donatori di Sangue B. Borghi biennio 2018-2019, presso la sede museale "Sala delle Vittorie" con i seguenti orari: venerdì 19 dalle 21.00 alle ore 24.00, sabato 20 dalle ore 18.00 alle ore 24.00, domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00.• 28 GENNAIO, ore 13.00 Pranzo dei Veterani.