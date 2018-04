Contrada della Torre, i prossimi appuntamenti

• Lunedì 30 aprilecorsi per alfieri e tamburini (ore 18-19)• Martedì 1 maggioOre 19.00 Tradizionale merenda cena del 1° maggio con chiocciole, affettati misti, condito e formaggio. Segnarsi nel cartello in Società o al 340 9928689.• Giovedì 3 maggioore 18-19: corso alfieri e tamburini• Venerdì 4 maggioOre 20.30 cena del palco degli uomini, aperta a tutti gli uomini con riscossione della seconda rata del palco. Segnarsi nel cartello in Società o al 340 9928689.• Domenica 6 maggioOre 12.30 Pranzo "Co' Nonni" di tutte le Contrade al Tartarugone.• Lunedì 7 maggioore 18-19: corso alfieri e tamburini (anche giovedi)• Martedì 8 maggioOre 18.00 Presentazione del libro di Cristian Riccucci "Legami nascosti" nella Sala delle Vittorie. A cura di Riccardo Benucci, a seguire aperitivo.Ore 20.30 Cenino;Archivio è aperto, per consultazione di documenti, foto e video, dopo il cenino fino alle 23.00.• Venerdì 11 maggioOre 20.30 il Gruppo Piccoli organizza la cena aperta a tutti con la replica della recita "Ieri l'altro, oggi e domani" presentata a Ondeon. Nell'occasione sarà possibile prenotare le tessere per la terrazza e il palco per le prove del Palio.• Sabato 12 maggioGita organizzata dalla Congrega della Paglietta e dal Circolo culturale I Battilana al Forte di Michelangelo di Civitavecchia e al Castello di Vulci. Per prenotarsi contattare il 335 6564201 o 333 8468116.• Sabato 12 e Domenica 13Gita del Gruppo Donne nella riviera di Ulisse.• Domenica 13 maggioOre 8.00 Gara di pesca al lago dell'Acquaborra. Segnarsi nel cartello o al 349 5604761.• Lunedì 14 maggioore 18-19: corso alfieri e tamburini (anche giovedi)• Martedì 15 maggioOre 20.30 Cenino;Archivio è aperto per consultazione di documenti, foto e video, dalle ore 17.30 alle 19.00 e dopo il cenino fino alle 23.00;Termine iscrizione dei cittini al Campo Solare (11-15 giugno).• Giovedì 17 maggioOre 18.00 Corso di formazione teorico e pratico sulla panificazione senza glutine, in Società. Relatrice Ambra Partini, partecipazione gratuita e aperta a tutti.• Venerdì 18 maggioOre 20.00 Apertura della Chicca del Sole con cena e discoteca. Segnarsi nel cartello o al 349 5604761.• Lunedì 21 maggioore 18-19: corso alfieri e tamburini (anche giovedi)• Martedì 22 maggioOre 18.30 Presentazione del romanzo "Mentre Siena dorme" di Andrea Siveri, a seguire aperitivo;Ore 20.30 Cenino.Archivio è aperto, per consultazione di documenti, foto e video, dopo il cenino fino alle 23.00.Le Donne della Stanzina raccolgono la 4° rata del palco.• Domenica 27 maggioOre 12.00 Apertura del museo con visita guidata, indirizzata in particolare agli "ultrasettantenni";Ore 13.00 Pranzo estrazione degli "ultrasettantenni" in Società e per i ragazzi in Salicotto;• Lunedì 28 maggioore 18-19: corso alfieri e tamburini (anche giovedi)• Martedì 29 maggioOre 20.30 Cenino "Conoscere il vino" organizzato dal Gruppo Donatori di Sangue con l'enologa Gioia Cresti e il Dr. Marcello Montomoli, con degustazione riservata al Gruppo Giovani e alle Donne della Stanzina. Segnarsi nel cartello in Società o inviare whatsapp al 349 6478675 o 333 1666749.Archivio è aperto, per consultazione di documenti, foto e video, dalle ore 17.30 alle 19.00.• Sabato 2 giugnoil Gruppo Piccoli organizza una gita a Bagni di Lucca con rafting e corso di sopravvivenza. Per le prenotazioni contattare il 339 4616455 338 7661205 o 340 7974007.