Contrada dell'Onda, i prossimi appuntamenti

• Primi rulli di tamburi nella Contrada Capitana dell’Onda. Sono iniziati i corsi per alfieri e tamburini, che si svolgeranno ogni lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 17.30 alle 19, nei giardini della Società G. Duprè.• Merenda cena 1 maggio. Martedì 1 maggio, a partire dalle ore 19.30, appuntamento in Società per una merenda – cena a base di cacio, baccelli, panzanella, pinzimonio, brace e chiocciole.• La ‘Cena del Piatto’. Maggio sarà anche il mese della cena del piatto per la vittoria del 16 agosto 2017, in programma sabato 12. A partire da mercoledì 2 è possibile prenotare le tessere, inviando un’email dalle ore 12 fino alle ore 18 di giovedì 3 all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Nell'email vanno indicati: il numero esatto di tessere con i nominativi, indicando gli eventuali non protettori, i Piccoli delfini o, comunque, i bambini sotto i 14 anni. La vendita, poi, inizierà domenica 6 alle 17, in Società, secondo l'ordine di arrivo delle email di prenotazione, che sarà comunicato in precedenza. Sarà possibile acquistare le tessere anche il 7, 8 e 9 maggio, dalle ore 20.30 alle ore 22, nei locali della “Duprè”.• Il pranzo dei nonni. L’Onda parteciperà domenica 6 maggio al pranzo dei nonni. Il ritrovo è alle ore 12.30 in Piazza del Mercato. I posti disponibili sono 50 ed è necessario comunicare le presenze entro domenica 29 aprile, segnandosi nel cartello in Società, scrivendo un'email all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , oppure telefonando a Federico Toscano al 3408906433.Per informazioni e prenotazioni www.contradacapitanadellonda.com