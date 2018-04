Contrada dell'Oca, i prossimi appuntamenti

• Si comunica che il giorno giovedì 26 Aprile p.v., alle ore 19.00 in prima ed alle ore 19.15 in seconda convocazione, avrà luogo nella sala delle Vittorie una Assemblea Generale Straordinaria per discutere il seguente ordine del giorno:- insediamento e giuramento componenti Sedia Direttiva a seguito di rinnovo parziale;- varie ed eventuali.• BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 IMMOBILE DI PROPRIETA’ DI QUESTA NOBILE CONTRADASi comunica che è stato messo in concorso l’immobile di proprietà della Nobile Contrada dell’Oca sito in via S. Caterina n.c. 55, di mq. 44, per n. 2 persone.I contradaioli che sono interessati ad avere in locazione, per anni tre, il detto appartamento dovranno far pervenire l’apposita domanda in busta chiusa alla Segreteria della Contrada entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 16 Maggio 2018.Per ulteriori informazioni si prega di contattare direttamente il Provveditore ai Beni Immobili Sergio Vizia.