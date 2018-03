Contrada del Nicchio, i prossimi appuntamenti

Società La Pania 0577 222666

www.nobilecontradadelnicchio.it





• Sabato e Domenica - FrittelleDa Sabato 17 Febbraio fino a San Giuseppe, tutti i sabati dalle 16:30 alle 19:00 e tutte le domeniche dalle 10:30 alle 13:00.Non verranno accettate prenotazioniSoci e famiglia• Venerdì 16 Marzo - “Do you remember!”Cena e dopocena in musica con “Lo Zar e Dj Cipolla”.Serata per i Nicchiaioli "over 18"Segnarsi nel cartello in Società.Soci e famiglia• Martedì 20 Marzo - Trasferta Livorno - SienaPartenza con pullman, ore 17.00 fuori Porta Pispini.Segnarsi nel cartello in società entro Giovedì 16 Marzo. Soci e famigliaMartedì 27 marzo - La patria in strada. Lo stradario di Siena dal Risorgimento al MedioevoMartedì 27 marzo alle ore 20:00 presso la Biblioteca della Contrada, si parlerà con gli autori del libro "La patria in strada. Lo stradario di Siena dal Risorgimento al Medioevo" di Roberto Cresti e Maura Martellucci.Seguirà apericena nei locali della società La Pania.• Torneo di boccette a coppieDate e regolamento del torneo verranno formulati in base al numero dei partecipanti. Segnarsi nel cartello in società entro Giovedì 22 Marzo.