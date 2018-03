Contrada del Drago, i prossimi appuntamenti

• Le borse di studio istituite in memoria di Gaia Gotti, giovanissima Dragaiola prematuramente scomparsa, saranno consegnate nella Sala delle Vittorie della Contrada del Drago, Venerdì 23 Marzo.Alle ore 18,30 verrà celebrata la Santa Messa nell'Oratorio della Contrada a cui seguirà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, istituiti per volere delle famiglie Gotti e Picciolini.• Si comunica che il giorno giovedì 29 marzo alle ore 21:15 in prima e alle ore 21:30 in seconda convocazione avrà luogo, presso i locali della Società di Camporegio in San Domenico, l'ASSEMBLEA GENERALE della Contrada.Sarà trattato il seguente Ordine del Giorno:1- Comunicazioni dell’On.do Priore;2- Comunicazioni del Sig. Capitano;3- Rendiconto consuntivo 2017 e relazione dei Revisori dei Conti;4- Preventivo 2018;5- Varie ed eventuali.• I corsi per ALFIERI E TAMBURINI si svolgeranno, a partire da Mercoledì 4 Aprile, ogni Mercoledì e Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 ed il Sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,00.Il ritrovo sarà sempre ai Voltoni, luogo in cui ci alleneremo per poter arrivare pronti ad indossare la montura della Contrada con competenza e rinnovato orgoglio.È importante per questo impegnarsi con costanza e dedizione, frequentando gli allenamenti nei giorni previsti.La Contrada, da parte sua, ha messo a disposizione un gruppo di maestri all’altezza, che si alterneranno nell’insegnamento di fioretti e rulli di tamburo.Qualunque richiesta inerente gli allenamenti potrà essere comunicata tramite e-mail all'indirizzo: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.