Contrada della Civetta, i prossimi appuntamenti

• La Commissione Elettorale preposta al rinnovo del Seggio, del Collegio dei Sindaci Revisori, del Provveditore della Deputazione Finanze, del Provveditore della Deputazione Immobili; e del Consiglio Direttivo della Società Cecco Angiolieri per il biennio 2018/2019, comunica che le ELEZIONI si terranno nei locali della Contrada, sala “ Sabatino Mori” nei giorni:SABATO 13 GENNAIO 2018 (con orario 9,00-13,00 e 15,00-22,00)DOMENICA 14 GENNAIO 2018 (con orario 9,00-13,00).In ottemperanza agli articoli n. 14 dello Statuto e n. 34 del Regolamento, si ricorda che potranno votare i Contradaioli che:- siano in regola con le quote di protettorato degli ultimi due anni;- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle Elezioni.La lista, per una preventiva visione, sarà esposta da lunedì 8/01 a venerdì 12/01 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nei locali museali.• Si informano tutti i Contradaioli che Mercoledì 17 Gennaio alle ore 19.30 avrà luogo la Benedizione della Stalla.• La Società "Cecco Angiolieri" comunica che mercoledì 17 Gennaio, in occasione della benedizione della stalla, organizzerà la cena.Le prenotazioni per partecipare alla cena sono obbligatorie e scadranno alle ore 12:00 di Lunedì 15 Gennaio.E' possibile segnarsi scrivendo a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure con sms/whatsapp al numero 3393638150 (Francesco Amisano).