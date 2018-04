Contrada dell'Aquila, i prossimi appuntamenti

GUARDA ANCHE



NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA

Stemma giallo dorato con un'aquila bicipite imperiale nera coronata di antico, recante negli artigli scettro, spada e globo Imperiale, caricata di un sole radioso d'oro recante le iniziali U.I (Umberto I) in azzurro.

Giallo oro listato di nero e turchinoDell'Aquila il rostro, l'ugna e l'ala - Unguibus et RostrisLa Contrada si fregia del titolo di "Nobile" per concessione di Carlo V d'Asburgo per la magnifica accoglienza in occasione della sua visita a Siena nel 1536CombattivitàSan Pietro in Castelvecchio, Casato di Sopra, Aldobrandino del MancinoNotaiTerzo di CittàCasato di Sotto 82-88"Il Rostro"Santissimo Nome di Maria12 settembreChiesa di San Giovanni Battista (Casato di Sotto), già della Congregazione dei tredicini, progettata da Flaminio del Turco e concessa alla Contrada dalla Curia nel 1788opera dello scultore Bruno Buracchini (1963), si trova in Piazza Postierla. Sul basamento è il motto "Unguis et Rostris".Civetta, DragoPanteraL'Aquila, La Valletta (Malta)243 luglio 1992 - Andrea de Gortes detto Aceto su Galleggiante