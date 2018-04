Monteriggioni accoglie la primavera con un doppio viaggio nella storia

Mercoledì 25 aprile Festa della Primavera nel Castello. Domenica 29 aprile passeggiata lungo la Via Francigena

Una giornata di vita quotidiana nel Medioevo e una passeggiata nella storia, lungo la Via Francigena, per rivivere il passato fra personaggi e tradizioni dell’epoca. Il doppio appuntamento è in programma a Monteriggioni mercoledì 25 aprile con la Festa della Primavera ospitata nel Castello e domenica 29 aprile con la Passeggiata nella Storia da Abbadia Isola a Monteriggioni lungo la Via Francigena.Mercoledì 25 aprile, la Festa della Primavera accoglierà i visitatori tra le mura medievali a partire dalle ore 10, con ingresso libero, e li coinvolgerà in un giorno di vita medievale quotidiana in compagnia di pellegrini armati, mercanti e musici. Ad aprire la giornata saranno gli artigiani e gli antichi mestieri, che faranno da cornice al corteo storico lungo le vie del Castello e ai primi spettacoli accompagnati da sapori e piatti tipici del territorio. La festa continuerà nel pomeriggio, dalle ore 15, con giochi di bandiera e tamburi degli Sbandieratori di San Quirico d’Orcia, prima di salutare il pubblico intorno alle ore 19.Domenica 29 aprile, il viaggio nel passato continuerà con la Passeggiata nella Storia da Abbadia Isola a Monteriggioni, che partirà alle ore 10 dalla Chiesa di Abbadia Isola e proporrà un percorso lungo la Via Francigena in compagnia di personaggi storici in costumi medievali. I pellegrini percorreranno circa 3,5 km immersi nella natura, toccheranno la località La Colonna e saliranno verso il Castello, assaggiando anche prodotti tipici lungo il percorso, con una piccola colazione offerta dall’organizzazione. Una volta giunti dentro le mura, i partecipanti saranno accolti dal Castellano e dalla sua corte, prima di essere accompagnati a visitare il camminamento lungo la cinta muraria, lato nord, e il museo delle armature, “Monteriggioni in Arme”, che ospita fedeli riproduzioni di armi e armature medievali e rinascimentali e modellini che illustrano mezzi e tecniche di assedio in auge nelle stesse epoche.Informazioni. Per partecipare alla Passeggiata nella Storia da Abbadia Isola a Monteriggioni è richiesta l’iscrizione entro le ore 17 di sabato 28 aprile, contattando l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 oppure all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .