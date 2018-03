Monteriggioni: domenica la commemorazione dell’eccidio di Montemaggio

Celebrazioni ufficiali a La Porcareccia e Casa Giubileo dalle ore 15. Attivo un servizio navetta

Omaggio ai 19 partigiani caduti da venerdì 23 a mercoledì 28 marzo coordinato quest’anno dal Comune di Barberino Val d’Elsa

Domenica 25 marzo il Comune di Monteriggioni ospiterà le celebrazioni dedicate al ricordo dell’eccidio di Montemaggio che il 28 marzo 1944 vide morire diciannove giovani partigiani per mano fascista. La commemorazione unirà, ancora una volta, i Comuni di Barberino Val d’Elsa, quest’anno nel ruolo di capofila, Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, San Gimignano, Poggibonsi, Certaldo, Gambassi Terme e Radicondoli e sarà una tappa degli appuntamenti che si apriranno domani, venerdì 23 marzo con tutti i consigli comunali riuniti in adunanza aperta e straordinaria nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Tavarnelle Val di Pesa e andranno avanti fino a mercoledì 28 marzo con la deposizione della corona alla Cappella Partigiani del Cimitero di Colle di Val d'Elsa, alla presenza dei gonfaloni e dei rappresentanti istituzionali di tutti i Comuni aderenti al protocollo Eccidio di Montemaggio.La giornata di commemorazione a Monteriggioni, domenica 25 marzo, si aprirà alle ore 14.45 con il ritrovo a "La Porcareccia" e continuerà alle ore 15 con la deposizione delle corone al Monumento dei Caduti alla presenza di rappresentanza militare e istituzionale. Seguiranno i saluti di Giacomo Trentanovi, sindaco del Comune di Barberino Val d’Elsa come capofila per quest’anno di tutti i Comuni coinvolti e di Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana, prima di lasciare spazio agli interventi di Carla Nespolo, presidente nazionale dell’Anpi e di Silvia Folchi, presidente dell’Anpi provinciale di Siena. Dopo l’omaggio musicale della Filarmonica “G. Verdi” di Marcialla, sarà deposta una corona anche presso Casa Giubileo, dove i partigiani furono catturati, e al termine della cerimonia sarà possibile visitare rendere omaggio alla memoria delle giovani vittime visitando Casa Giubileo.Informazioni su viabilità. I luoghi delle celebrazioni potranno essere raggiunti a piedi oppure utilizzando il servizio navetta che partirà dal parcheggio di Abbadia Isola. La viabilità verso Casa Giubileo sarà consentita solo ai mezzi autorizzati.Per approfondire il programma completo della commemorazione a partire da domani, venerdì 23 marzo, è possibile visitare il sito www.monteriggioniturismo.it , nella sezione Eventi.