L'UGL Polizia di Stato cambia nome e diventa FSP Polizia di Stato

L’UGL FSP Polizia di Stato, sindacato rappresentativo di donne e uomini della Polizia di Stato, ha cambiato denominazione in FSP Polizia di Stato – già UGL Polizia di Stato."Il cambio di denominazione si è reso necessario per evidenziare la distinzione con la confederazione UGL, con la quale già da 4 anni avevamo interrotto ogni rapporto di collaborazione, e per far cessare i numerosi contenziosi attivati in modo del tutto strumentale sia in sede penale che civile, solo per tenere ferma una denominazione i cui principi ispiratori sono venuti meno da tempo.Si è conclusa un’esperienza sindacale, alla quale comunque siamo grati per averci consentito di far approdare nel dibattito confederale nazionale temi della sicurezza a noi più cari, nonché le speranze, le aspettative, i diritti e le necessità degli uomini e delle donne in divisa, coniugati con i più generali bisogni del Paese, e ora vogliamo investire sul nostro futuro recuperando le solide fondamenta del nostro passato e nella casa comune FSP Polizia di Stato (già UGL Polizia di Stato) continuare ad onorare gli impegni assunti con ciascuno dei nostri iscritti.Cambia la denominazione ma restiamo sempre noi, donne e uomini che hanno reso grande sano robusto e credibile questo Sindacato accompagnandolo in una crescita costante negli ultimi sei anni fino a superare i 9000 iscritti a livello nazionale e 100 in provincia di Siena, ove siamo in attesa della certificazione che attesti il nostro primato tra le Organizzazioni Sindacali di Polizia e di cui vi daremo conto in separata sede".