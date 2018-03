Centro per l'Impiego zona Senese - OFFERTE DI LAVORO

Regione Toscana - Giunta Regionale

Centro per l'Impiego Area Senese - Siena

Via Fiorentina, 91 – 53100 Siena

tel. 0577/241526 - fax 0577/241539

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 16 marzo



OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 16 marzo



candidarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Siena citando il riferimento dell'annuncioRif. 7903 - OFFICINA METALMECCANICA di SIENA cerca APPRENDISTA O AGGIUSTATORE METALMECCANICO CON ESPERIENZA MANSIONE: TORNITORE, FRESATORE, SALDATORE, RIPARATORE NEL SETTORE METALMECCANICO. DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE MECCANICA (SE 18/29 ANNI E SENZA ESPERIENZA) PAT.B ED AUTO SE CON PIU' DI 29 ANNI E' NECESSARIA ESPERIENZA COME AGGIUSTATORE MECCANICO CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A T.INDETERRMINATO SE CON ESPERIENZARif. 7902 - STRUTTURA RICETTIVA di ASCIANO cerca CHEF DE RANG CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE. CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIMERif. 7901 – RISTORANTE di MONTERIGGIONI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO. CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/DICEMBRE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)Rif. 7900 - AZIENDA AGRICOLA di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca ADDETTO/A VENDITA IN WINE SHOP CON PREFERIBILE CONOSCENZA DEL VINO ED ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONI: VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI, ACCOGLIENZA TURISTI, TOUR NEI VIGNETI E DEGUSTAZIONI GUIDATE, MONITORAGGIO MAGAZZINO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 PREFERIBILE CONOSCENZA DEL SETTORE ENOLOGICO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO BUONE CONOCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIMERif. 7899 - AZIENDA SETT. TURISMO di SIENA cerca ADD. AUDIOGUIDE PER VISITE GUIDATE IN CITTA'. MANSIONE: CONSEGNA E RITIRO APPARECCHI PER VISITE GUIDATE E PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AUDIOGUIDE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 55 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILI ESPERIENZE DI FRONT OFFICE TURISTICO GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE). CONTRATTO A CHIAMATA NEL PERIODO MAGGIO/OTTOBRE CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE ED ORARIO A TURNAZIONERif. 7898 – COOPERATIVA di SIENA cerca EDUCATORI PROFESSIONALI CON ESPERIENZA. MANSIONI: ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE. NECESSARIA LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE O LAUREA NEL SETTORE DELLE SCIENZE UMANE (SCIENZE SOCIALI E PSICOLOGIA) OPPURE DIPLOMA DI DIRIGENTE DI COMUNITA' O CORSO PROFESSIONALE NEL SETTORE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA. CONTRATTO A T.DETERMINATO APRILE/SETTEMBRE CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRERif. 7893 COB – AZIENDA SETTORE SICUREZZA di SIENA cerca PORTIERE PRIVATO T.D. MESI 6 TRASFORMABILE A TEEMPO INDETERMINATO. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE ( WINDOWS E POSTA ELETTRONICA ) PATENTE B. T.D. MESI 6 TRASFORMABILE A TEEMPO INDETERMINATO. NECESSARIA ISCRIZIONE ELENCHI PROVINCIALI L. 68/99 ART. 8Rif. 7891 COB – NEGOZIO DI ELETTRONICA di SIENA cerca TIROCINANTE COMMESSO DI VENDITA. TIROCINIO DI MESI 6 FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE. CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE PATENTE B. NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI L. 68/99 ART. 8Rif. 7883 – RISTORANTE di CASTENUOVO B.GA cerca AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA. MANSIONE: AIUTO AL CUOCO NELLA PREPARAZIONE DEI SECONDI PIATTI E NELLA COTTURA DELLA CARNE ALLA BRACE. NECESSARIA ESPRIENZA NELLA MANSIONE E NELLA COTTURA DELLA CARNE ALLA BRACE PAT,B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE ATTESTATO HACCP BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (DAL LUN. AL VEN, 17/24 E SAB E DOM. CON ORARIO SPEZZATO PRANZO E CENA) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATORif. 7882 – FAMIGLIA di SIENA cerca BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONE: ASSISTENZA AD ANZIANA NON TOTALMENTE AUTOSUFFICIENTE, AIUTO NELLA DEAMBULAZIONE, LAVARE E STIRARE, CUCINARE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E CONVIVENTERif. 7876 COB – AZIENDA DI SERVIZI di SIENA cerca ADDETTO ALLA GESTIONE POST VENDITA. DESCRIZIONE ESTESA DELLA QUALIFICA: GESTIONE DELLE RICHIESTE DEI CLIENTI CON IL SUPPORTO DEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO IN ADF, RELATIVE AL CONTRATTO DI FORNITURA. GRADITA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEL RAPPORTO CON LA CLIENTELA PATENTE B, AUTO PROPRIA. TEMPO DETERMINATO FINO A 6 MESI, TRASFORMABILE A TEMPO INDETERMINATO. LAVORO A TURNI ETÀ MINIMA 22, MASSIMA 40 (PREFERIBILE). DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. GRADITA CONOSCENZA LINGUA INGLESE CONOSCENZE INFORMATICHE: MICROSOFT OFFICE CON BUONA ED ACCERTATA CONOSCENZA DI EXCEL. GRADITA CONOSCENZA DI ALCUNI APPLICATIVI GESTIONALI. OBBLIGATORIA ISCRIZIONE ELENCHI PROVINCIALI L68/99 ART. 8Rif. 7875 - AZ. METALMECCANICA di MONTERIGGIONI cerca RAGIONIERE CONTABILE D'AZIENDA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CONTABILITA' D'AZIENDA IN PARTITA DOPPIA - GESTIONE IVA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI DIPLOMA DI RAGIONERIA RICHIESTA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, EXCELL, SOFTWARE DI CONTABILITA' PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIMERif. 7874 - AGRITURISMO di CASTELLINA IN CHIANTI cerca ADDETTA/A ALLA SEGRETERIA DELL'AZIENDA AGRITURISTICA, FRONT OFFICE TURISTICO, VENDITA PRODOTTI DELL'AGRITURISMO E MANSIONI NEL MAGAZZINO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PRERFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO STAGIONALE ED ORARIO FULL TIMERif. 7873 – AGRITURISMO di CASTELLINA IN CHIANTI cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI AGRITURISMO (APPARTAMENTI, CAMERE E SPAZI COMUNI) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLLA MANSIONE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIMERif. 7863 – PANIFICIO di SIENA cerca TIROCINANTE ADD. VENDITA PANE E PASTICCERIA E SUPPORTO AL BAR MANSIONE: ADD. BANCONE DEL BAR E VENDITA PRODOTTI DI PASTICCERIA E PANE NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE GRADITO POSSESSO DI ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESIRif. 7862 - AZ. SETT. CONSEGNE di RAPOLANO TERME cerca AUTISTA CONSEGNATARIO MERCI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CARICO E SCARICO MERCI, CONSEGNATARIO AUTISTA IN REGIONE TOSCANA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (TRASPORTO MERCI, CARICO/SCARICO MERCI) PAT. C CQC MERCI GRADITO POSSESSO PAT.E PREFERIBILE ABILITAZIONE NELL'USO DEL MULETTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA E ORARIO FULL TIME SPEZZATORif. 7861 – OFFICINA MECCANICA di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca APPRENDISTA MECCANICO MANSIONI: MECCANICO E GOMMISTA. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIMERif. 7859 – AZ. AGRITURISTICA di MONTALCINO cerca TIROCINANTE ADD. ALLE VENDITE DI VINO E PRODOTTI AZIENDALI E SUPPORTO NELLE DEGUSTAZIONI NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI DIPLOMA SUPERIORE CONSEGUITO DA NON PIU' DI 24 MESI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON BORSA DI TIROCINIO DI 500 EURO MENSILIRif. 7857 - STRUTTURA RICETTIVA di ASCIANO cerca ADDETTO ALLA RECEPTION CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. AL FRONT OFFICE TURISTICO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI DIPLOMA O LAUREA IN LINGUE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONERif. 7839 – AGRITURISMO di CASTELNUOVO B.GA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 35 ANNI DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATORif. 7836 - ALBERGO / BAR / RISTORANTE di RADDA IN CHIANTI cerca ADD. AL BANCONE DEL BAR INTERNO ALL'ALBERGO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEL BANCONE BAR. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA DI BARISTA, NELLA DEGUSTAZIONE VINO NECESSARIA CONOSCENZA DEL VINO E DEI PRODOTTI LOCALI DEL CHIANTI NECESSARIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (DAL LUN ALLA DOM 17.00/24.00 CIRCA) E RIPOSO A TURNAZIONERif. 7830 - STRUTTURA RICETTIVA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca RECEPTIONIST CON ESPERIENZA. MANSIONI: CHECK IN E CHECK OUT, ACCOGLIENZA CLIENTI, PRENOTAZIONI E GESTIONE EMAIL. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 35 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA O LAUREA IN LINGUE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OPTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZA INFORMATICHE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO O A TURNAZIONERif. 7828 - STRUTTURA RICETTIVA di RAPOLANO TERME cerca RECEPTIONIST CON ESPERIENZA .MANSIONE: CHECK IN, CHECK OUT, GESTIONE ACCOGLIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI ALBERGHIERI PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONERif. 7826 COB – AZ. IMBALLAGGI di RAPOLANO TERME cerca IMPIEGATO ADD. MAGAZZINO LOGISTICA PROGRAMMAZIONE. DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE O LAUREA OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE. LAVORO A TEMPO DETERMINATO 6 MESI. NECESSARIA ISCRIZIONE ELENCHI PROVINCIALI L.68/99 ART. 8Rif. 7825 - BAR / TAVOLA CALDA di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZO TAVOLO DEL PUB SUPPORTO AL BANCONE. PREFERIBILE ETA' TRA 18 E 35 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZE INFORMATICHE PREFERIBILE INVIO CV CON FOTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO NOTTURNO (DALLE 18 ALLE 1.00 DI NOTTE) RIPOSO: A TURNAZIONERif. 7823 – AGRITURISMO di GAIOLE IN CHIANTI cerca GIARDINIERE CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ALLA MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DEI PRATI, AUTONOMIA NELL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE E NELL'USO DEL TRATTORE, TALIAERBE E TAGLIASIEPI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/NOVEMBRE)Rif. 7822 - PIZZERIA / TAVOLA CALDA di SOVICILLE cerca PIZZAIOLO CON ESPERIENZA. MANSIONE: PREPARAZIONE PIZZE, GUARNIZIONE E COTTURA IN FORNO ELETTRICO. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME ORARIO: DAL MART ALLA DOMENICA 11/14 e 18/22 CIRCA RIPOSO: LUNEDI'Rif. 7816 - IMPRESA AGRICOLA di MONTALCINO cerca ADDETTO/A ALLA VENDITA E DEGUSTAZIONE VINO CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONI: GESTIONE DEGLI OSPITI, VISITE IN CANTINA, DEGUSTAZIONE E VENDITA VINO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 35 ANNI DIPLOMA IN LINGUE O NEL SETTORE VINO BUONE/OTTIME CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILIE FREQUENZA CORSI SUL VINO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO SPEZZATO (10-18 CIRCA) RIPOSO: A TURNAZIONERif. 7815 - PUNTO RISTORAZIONE di SIENA cerca CUOCO O AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. MANSIONE: COTTURA HAMBURGER, GRIGLIA E PRIMI PIATTI. NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T. INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO SPEZZATO (PRANZO E CENA)Rif. 7795 – RISTORANTE di MONTALCINO cerca CHEF DI CUCINA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE ALBERGHIERO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME E A TURNAZIONERif. 7790 – RISTORANTE di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERI DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO AI TAVOLI, PULIZIE, RIORDINO LOCALI - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 45 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA DI ALMENO UN ANNO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO GRADITO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: DAL LUN. AL VEN. ORARIO DI LAVORO SOLO SERALE E SABATO E DOMENICA PRANZO E CENARif. 7792 - AZIENDA DI SERVIZI di SIENA cerca RAGIONIERE PROGRAMMATORE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI. MANSIONI: RAGIONIERE PROGRAMMATORE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - DIPLOMA DI RAGIONERIA SETT. TECNICO ECONOMICO, SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI PAT.B ED AUTO OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/DICEMBRE) CON ORARIO FULL TIMERif. 7794 – OFFICINA MECCANICA di SIENA cerca APPRENDISTA o MECCANICO AUTO. ESPERIENZA MANSIONE: MECCANICO AUTO CON COMPETENZE ELETTRONICHE - DIPLOMA NEL SETTORE MANSIONE: MECCANICO AUTO CON COMPETENZE ELETTRONICHE E MECCATRONICO PAT.B ED AUTO SE CON PIU' DI 29 ANNI: NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE SE 18/29 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE CON PIU' DI 29 ANNI: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ORARIO FULL TIMERif. 7786 – AGRITURISMO di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: SERVIZIO SALA E GESTIONE DEGLI OSPITI, PULIZIE DELLA SALA - NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO SOLO SERALE (CENA) POSSIBILITA' DI PROROGA CONTRATTUALE.RIF. 7791 – AZIENDA DI IMPIANTI ELETTRICI in SIENA e PROVINCIA cerca ELETTRICISTI CON ESPERIENZA. MANSIONI: SOSTITUZIONE MASSIVA DI CONTATORI ELETTRICI - NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI ELETTRICISTA DI IMPIANTI CIVILI PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA CONTRATTO A T.DETERMINATO (2 anni circa) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO.Rif. 7776 – STRUTTURA RICETTIVA in GAIOLE IN CHIANTI cerca ADD. ALLE PULIZIE DI APPARTAMENTI CON ESPERIENZA - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 EV 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT. B ED AUTO CONTRATTO STAGIONALE CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T. INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME.Rif. 7775 – STRUTTURA RICETTIVA in GAIOLE IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NEL SERVIZIO SALA E NEL WINE TASTING - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 55 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NEL WINE TASTING CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO.Rif. 7761 – AZ. SETT. IMPIANTISTICA di MONTERIGGIONI cerca IDRAULICO INSTALLATORE CON ESPERIENZA MANSIONE: IDRAULICO INSTALLATORE (CON COMPETENZE ELETTRICHE PER L'ISTALLAZIONE DI MACCHINE PER L'ACQUA). PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA DI LAVORO COME IDRAULICO ISTALLATORE REQUISITO PREFERENZIALE FORMAZIONE NEL SETTORE IDRAULICO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTOMUNITO E PATENTINO DEL MULETTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME (POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO) RIPOSO: SAB E DOMRif. 7759 - STRUTTURA RICETTIVA di ASCIANO cerca PORTIERE DI NOTTE CON ESPERIENZA MANSIONE: ACCOGLIENZA OSPITI, CONTROLLO DELLA STRUTTURA, FRONT DESK, ACCOGLIENZA CLIENTI, INSERIMENTI PRENOTAZIONI. NECESSARIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELLA LINGUA ITALIANA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE: PACCHETTO OFFICE, SOFTWARE E GESTIONALI DEL TURISMO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO NOTTURNORif. 7753 - STRUTTURA RICETTIVA di CASTELNUOVO B.GA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: ADDETTO AL SERVIZIO DI SALA. ETA' COMPRESA TRA 18 E 50 ANNI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE 2018) CON ORARIO SPEZZATO (PRANZO E CENA)Rif. 7734 - AZ. AUTONOLEGGIO di SIENA cerca CONDUCENTE DI AUTOBUS E AUTO DA TURISMO CON ESPERIENZA E PAT. DK E CQC PERSONE PREFERIBILE ISCRIZIONE AL RUOLO DI CONDUCENTE MANSIONE: CONDURRE AUTOVETTURE E AUTOBUS. NECESSARIA ESPERIENZA COME AUTISTA AUTOBUS GRAN TURISMO e AUTO DA TURISMO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI L'AZIENDA VALUTERA' ESCLUSIVAMENTE I CV DEI CANDIDATI CHE HANNO ESPERIENZA, OTTIMA PADRONANZA DEL LAVORO E AUTONOMIA NEL RUOLO LUOGO DI LAVORO: ITALIA E ESTERO DURATA CONTRATTO: 3 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA E TRASFORMAZIONE A T. INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: POSSIBILITA' DI LAVORARE A TURNI E ANCHE CON ORARIO NOTTURNORif. 7720 – AZIENDA SERVIZI ALBERGHIERI in CASTELLINA IN CHIANTI cerca CAMERIERA/E AI PIANI CON ALMENO 1 ANNO DI ESPERIENZA - MANSIONE: PULIZIE DI CAMERE D'ALBERGO - PRFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 45 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE.Rif. 7703 - IMPRESA PULIZIE PROV. SIENA cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI APPARTAMENTI E VILLE NEL SETTORE TURISTICO CON ESPERIENZA MANSIONI: PULIZIE AMBIENTI IN ZONA VAGLIAGLI/CASTELNUOVO B.GA/RADDA IN CHIANTI/GAIOLE IN CHIANTI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA VAGLIAGLI E CASTELNUOVO B.GA/RADDA IN CHIANTI E GAIOLE IN CHIANTI CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/SETTEMBRE) CON ORARIO FULL TIME O PART TIME DA DEFINIRE NON SI RIPOSA MAI IL SAB O LA DOMRif. 7693 – TIPOGRAFIA di MONTERIGGIONI cerca APPRENDISTA STAMPATORE. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI DIPLOMA MECCANICO ARTISTICO PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIMERif. 7663 – RISTORANTE di RAPOLANO TERME cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: SERVIZIO AI TAVOLI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 45 ANNI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2018) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONERif. 7653 - AZIENDA SETTORE DOLCIARIO di SIENA E PROVINCIA cerca 1 AGENTE COMMERCIALE E 1 AGENTE COMMERICIALE TECNICO CON ESPERIENZA MANSIONE: VENDITA A CLIENTI (PASTICCERIA, GELATERIA, RISTORAZIONE) DI PRODOTTI FINITI E CONFENZIONATI E VENDITA DI PRODOTTI SEMILAVORATI E CONSULENZA ALL'ACQUISTO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 35 ANNI PREFERIBILE POSSESSO DIPLOMA SUPERIORE (PREF. DIPLOMA ALBERGHIERO) O LAUREA IN SCIENZE AGROALIMENTARI PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETT. COMMERCIALE PAT.B ED AUTO AZIENDALE LUOGO DI LAVORO: REGIONE TOSCANA MARCHE E UMBRIA CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI PROROGABILI)Rif. 7642 - STRUTTURA RICETTIVA di SIENA cerca ADDETTA/O AL RICEVIMENTO IN B&B 5 STELLE CON ESPERIENZA MAANSIONE: RICEVIMENTO OSPITI (CHECK IN E CHECK OUT, PLANNING, PRENOTAZIONI), SUPPORTO NELLE PRIME COLAZIONI, ATTIVITA' DI MARKETING, RAPPORTO CON AGENZIE, GESTIONE SITO E GESTIONALI ALBERGHIERI E AIUTO NELLE PULIZIE DELLE 4 CAMERE DEL B&B. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI DIPLOMA SUPERIORE BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATORif. 7915 – AZIENDA AGRICOLA di GAIOLE IN CHIANTI cerca ADD. ALLE VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AZIENDALI E SUPPORTO NELLE DEGUSTAZIONI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. DIPLOMA O LAUREA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PASSIONE E CONOSCENZA PER IL VINO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) PREFERIBILE FREQUENZA CORSO DI SOMMELLIER PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 4962 – AZ. SETTORE TURISMO cerca AUTISTA PAT.DK E CQC CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.DK E CQC BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE CONTRATTO A T. DETERMINATO. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. OPPURE Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7866 – COOPERATIVA di SIENA cerca AUTISTA AUTOBUS GRANTURISMO E SCUOLABUS CON PAT.D CQC E GRADITA ESPERIENZA CONTRATTO A CHIAMATA. NECESSARIA ESPERIENZA COME AUTISTA PAT.D CQC GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI LUOGO DI LAVORO: TRATTA SIENA/POGGIBONSI CONTRATTO A CHIAMATA CON POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE A T.DETERMINATO. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7865 - AZIENDA DI SERVIZI di SIENA cerca GOVERNANTE AI PIANI CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE D'ALBERGO E GESTIONE/COORDINAMENTO DEL PERSONALE. NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A CHIAMATA PER LA STAGIONE 2018. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7864 – AZIENDA DI SERVIZI di SIENA cerca CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: PULIZIE E RIASSETTO CAMERE D'ALBERGO CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A CHIAMATA NEL PERIODO DELLA STAGIONE TURISTICA 2018. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7832 – COOPERATIVA di RADDA IN CHIANTI cerca ADDETTI ALLE PULIZIE DI CAMERE D'ALBERGO IN ZONA RADDA IN CHIANTI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO RICHIESTO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO PART TIME DI CIRCA 35 ORE SETTIMANALI. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7824 – STRUTTURA RICETTIVA di SIENA cerca GOVERNANTE CON ESPERIENZA MANSIONE: CAMERIERE AI PIANI E AIUTO AL CHECK IN E CHECK OUT. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7801 – RISTORANTE in GAIOLE IN CHIANTI cerca CUOCO O AIUTO CUOCO CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: PREPARAZIONE SECONDI, COTTURA CARNE, PREPARAZIONE CONTORNI E CUCINA TOSCANA - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP POSSIBILITA' DI ALLOGGIO CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 2514 – AGENZIA PUBBLICITARIA cerca WEB DEVELOPER JUNIOR (WORDPRESS, HTML, CSS) CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: WEB DEVELOPER, SVILUPPO SITI INTERNET, SOFTWARE, ELABORAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 39 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE NECESSARIA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE BUONE CONOSCENZE DEI LINGUAGGI WEB (PHP, CSS, BOOT STRAP, LINGUAGGI OPERATIVI MC E WINDOWS) PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (RIPOSO: SAB. E DOM.) PREVISTI RIMBORSO SPESE E PROVVIGIONI. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7706 - STRUTTURA RICETTIVA di MONTERIGGIONI cerca PIZZAIOLO CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 40 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7705 - STRUTTURA RICETTIVA di MONTERIGGIONI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP GRADITO DOMICILIO IN ZONA PAT.B ED AUTO CONTRATTO STAGIONALE (FINO A OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7798 – RISTORANTE di RADDA IN CHIANTI cerca CAMERIERE DI SALA - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 60 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO – Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7725 – AZIENDA ANIMAZIONE TURISTICA cerca ANIMATORI TURISTICI MANSIONI: INTRATTENIMENTO OSPITI DI STRUTTURE TURISTICHE (SPORT, FITNESS, ATTIVITA' PER BAMBINI, CANTANTI, ATTORI) - ETA' MINIMA 18 MASSIMA 30 PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELLA LINGUA TEDESCA LUOGO DI LAVORO: VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA RETRIBUZIONE MEDIA: €. 500,00 CON VITTO E ALLOGGIO CONTRATTO A T.DETERMINATO. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Rif. 7724 - STRUTTURA RICETTIVA di MURLO cerca TERAPISTA DI CENTRO BENESSERE/SPA CON NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: TRATTAMENTI ESTETICI/MASSAGGI CENTRO BENESSERE/SPA - ETA' COMPRESA TRA 25 E 40 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTE ESPERIENZE NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO DEL BREVETTO DI ASSISTENTE BAGNANTI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTOMUNITO CONTRATTO INTERMITTENTE - Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Rif. 7723 – STRUTTURA RICETTIVA di MURLO cerca ASSISTENTE BAGNINO/BAGNINO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ASSISTENZA BAGNANI IN PISCINE OUTDOOR - ETA' COMPRESA TRA 25 E 35 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTE ESPERIENZE NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO DEL BREVETTO DI ASSISTENTE BAGNANTI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.C ED AUTOMUNITO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Rif. 7715 - STRUTTURA RICETTIVA di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca RESPONSABILE DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: RESPONSABILE IN SALA, ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DEL CLIENTE, COMANDE, CONOSCENZA DEL MONDO DEI VINI, PREPARAZIONE E PULIZIE DELLA SALA. PREFERIBILE DIPLOMA O LAUREA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7714 – STRUTTURA RICETTIVA di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca RESPONSABILE AL RICEVIMENTO CON ESPERIENZA NEL SETTORE TURISTICO/BACK OFFICE NEL SETTORE COMMERCIALE. RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE TURISTICO/BACK OFFICE NEL SETTORE COMMERCIALE TURISTICO E CAPACITA' NELL'ELABORARE STRATEGIE DI MARKETING OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (ORALE E SCRITTO) E DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO O FRANCESE) OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E CONOSCENZA DI GESTIONALI SPECIFICI, CHANNEL MANAGER, BOOKING ENGINE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME INVIARE CV A Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7713 – SOCIETA’ DI CONSULENZA SETT. MEDICALE di GAIOLE IN CHIANTI cerca APPRENDISTA ADD. FUNZIONI DI SEGRETERIA MANSIONI: SERVIZIO CLIENTI, SEGRETERIA GENERALE, SEGRETERIA CORSI E EVENTI, PRENOTAZIONI VIAGGI E TRASFERTE, ORDINI FORNITORI, SPEDIZIONI. ETA' COMPRESA TRA 20 E 29 ANNI DIPLOMA O LAUREA IN MARKETING E COMUNICAZIONE RICHIESTA ESPERIENZA ANCHE BREVE NEL RUOLO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE MOLTO BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE - PREFERIBILE CONOSCENZE DI ALTRE LINGUE STRANIERE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PREFERIBILE CONOSCENZA DEL GESTIONALE PHANTERA) PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME INVIARE CV a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7692 – AGENZIA ASSICURAZIONI di SIENA cerca COLLABORATORI DI AGENZIA MANSIONI: VENDITA PRODOTTI ASSICURATIVI (VITA, DANNI, AUTO). PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO PREVISTA FORMAZIONE INIZIALE E AFFIANCAMENTO COLLABORAZIONE CON PARTITA IVA (RIMBORSO SPESE E PROVVIGIONI). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7684 – OFFICINA MECCANICA di SIENA cerca MECCANICO RESPONSABILE TECNICO REVISIONI MOTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 27 ANNI DIPLOMA DI PERITO MECCANICO SUFFICIENTE/BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B AUTOMUNITO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7652 – NEGOZIO ACCESSORI di SIENA cerca COMMESSA/O CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADDETTO ALLA VENDITA DI ACCESSORI MODA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 19 E 45 ANNI DIPLOMA SUPERIORE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.DETERMINATO (DURATA DA DEFINIRE) CON ORARIO FULL TIME. INVIARE CV ALL'EMAIL Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7609 – AZIENDA DI COMUNICAZIONI di SIENA cerca RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: COORDINAMENTO SEDI, GESTIONE CONTATTI E FORNITORI, GESTIONE BUDGET FINANZIARIO, CILANCIO AZIENDALE. LAUREA IN ECONOMIA O SIMILARI NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA/OTTIMA CONOCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PREFERIBILE CV CON FOTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (3/6 MESI CON POSSIBIILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIME (9/13 E 14/18). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7600 – RISTORANTE di SIENA cerca APPRENDISTA CUOCO. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 19 E 30 ANNI DIPLOMA ALBERGHIERO PREFERIBILE QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI APPRENDISTATO E ORARIO FULL TIME SPEZZATORif. 7591 – AZIENDA SETT. SICUREZZA cerca AGENTE DI COMMERCIO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE COLLABORAZIONE CON RIMBORSO SPESE E PROVVIGIONI. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7559 – NEGOZIO PARRUCCHIERE di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca PARRUCCHIERA P.TIME CON ESPERIENZA MANSIONI: LAVAGGIO, COLORI, MESSSA IN PIEGA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE A SETTIMANA (ORARIO DI LAVORO DA DEFINIRE IN COLLOQUIO). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7431 – COOP. SOCIALE di SIENA cerca ADB O OSS CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. ALL'ASSISTENZA DI BASE IN RESIDENZE PER ANZIANI E ASSISTENZA DI BASE IN SERVIZI DOMICILIARI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO DI ADB o OSS PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIA CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO PART TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 6391 – STRUTTURA RICETTIVA di MONTERIGGIONI cerca GOVERNANTE ADD. SERVIZIO AI PIANI CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: SERVIZIO AI PIANI E COORDINANAMENTO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI PULIZIA DELLE CAMERE ED AUTONOMIA NEL RUOLO GRADITE ESPERIENZE DI RELAZIONE CON I CLIENTI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE ANCHE MINIMA POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO A TURNAZIONE PART TIME SETTIMANALE (24/30 ORE SETTIMANALI). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7588 - RISTORANTE di MONTALCINO cerca COMMIS DI SALA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA MANSIONE: SERVIZIO QUALIFICATO IN SALA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI DIPLOMA SUPERIORE BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7456 – AZIENDA DI SERVIZI di RADDA IN CHIANTI cerca ADD. ALLE PULIZIE DI CAMERE D'ALBERGO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PULIZIE DI CAMERE D'ALBERGO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO - GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (2 MESI) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: PART TIME DI 25 ORE A SETTIMANA - DAL LUN ALLA DOM 9/14 CIRCA CON 1 GIORNO DI RIPOSO A TURNAZIONE TRA SAB. O DO. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7401 – DITTA INVIVIDUALE di SIENA cerca EDUCATORE AUSILIARIO CON ESPERIENZA NECESSRIO DIPLOMA MAGISTRALE O LICEO DELLA FORMAZIONE O LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO O DIPLOMA DI DIRIGENTE DI COMUNITA' O LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO A CHIAMATA E POI LA POSSIBILITA' DIVENTARE SOCIA DELL'AZIENDA PART TIME DI CIRCA 20/30 ORE SETTIMANALI. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 6626 – RISTORANTE di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. GRADITA ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZE NEL SETTORE VINO ED ABILITA' ELEMENTARI DI SOMMELIER FLUENTE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE E TEDESCO) PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE DOMICILIO IN ZONA CASTELNUOVO B.GA, GAIOLE IN CHIANTI, TAVERNE D'ARBIA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 2964 – STRUTTURA RICETTIVA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca RECEPTIONIST CON ESPERIENZA MANSIONE: SEGRETERIA D'ALBERGO. GRADITA ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI - DIPLOMA SET. ABERGHIERO - NECESSARIA PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI - NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE INSERIRE NEL CV LE REFERENZE - CONTRATTO A T. DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME. - BUONA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE DELL'INGLESE E TEDESCO. PER LA CANDIDATURA INVIARE CURRICULUM VIA MAIL Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.