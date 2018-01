Centro per l'Impiego zona Val di Chiana - Montepulciano - OFFERTE DI LAVORO

Regione Toscana - Giunta Regionale

Centro per l'Impiego zona Val di Chiana - Montepulciano

Piazzetta Pasquino da Montepulciano, 7 - 53045 Montepulciano

tel. 0577 241780 - fax 0578 757445

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 12 gennaio



OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 7232 HOTEL RISTORANTE - CERCA 1 CAMERIERE DI SALA

RICHIEDE: Età massima 40 anni, esperienza nel settore, ottima conoscenza della lingua inglese

OFFRE: sede di lavoro: MONTEPULCIANO

CONTRATTO: disponibilità per CAPODANNO, tempo determinato la prossima stagione



Rif. 7247 AGRITURISMO - CERCA 1 CAMERIERE DI SALA

RICHIEDE: esperienza nel settore, diploma superiore, buona conoscenza della lingua inglese, età minima 25 massima 55

OFFRE: sede di lavoro SAN CASCIANO DEI BAGNI

CONTRATTO: tempo determinato da marzo ad ottobre prossimo anno, tempo pieno a turni.



Rif. 7308 AZIENDA DI SERVIZI - CERCA 1 ADDETTO ASSISTENZA DISABILI E ANZIANI

RICHIEDE: esperienza nel settore, PATENTE B

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: tempo determinato, tempo pieno



Rif. 7311 AZIENDA TURISTICA- CERCA 1 PORTIERE

RICHIEDE: GRADITA esperienza nel settore, DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA E INGLESE, CONOSCENZE INFORMATICHE

OFFRE: sede di lavoro CHIANCIANO TERME

CONTRATTO: tempo determinato, tempo pieno FINO AL MESE DI OTTOBRE



Rif. 7438 AZIENDA COMMERCIALE - CERCA 1 AGENTE DI COMMERCIO

RICHIEDE: corso di formazione come agente di commercio, PATENTE B

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO, CHIUSI, CHIANCIANO TERME

CONTRATTO: DA SUBITO CON PARTITA IVA



Rif. 7443 AZIENDA AGRITURISTICA - CERCA 1 CUOCO

RICHIEDE: esperienza nel settore, PATENTE B, gradito HACCP

OFFRE: sede di lavoro PIENZA

CONTRATTO: tempo determinato, tempo pieno, da marzo a dicembre



Rif. 7444 AZIENDA AGRITURISTICA - CERCA 1 AIUTO CUOCO

RICHIEDE: esperienza nel settore, PATENTE B, gradito HACCP

OFFRE: sede di lavoro PIENZA

CONTRATTO: tempo determinato, tempo pieno, da marzo a dicembre



Rif. 7468 AZIENDA alberghiera - CERCA 1 CAMERIERE SALA

RICHIEDE: esperienza nel settore, PATENTE B, età compresa tra 20 e 35 anni, diploma, inglese buono, HACCP

OFFRE: sede di lavoro CHIANCIANO TERME

CONTRATTO: contratto a chiamata con turni



Rif. 7469 AZIENDA alberghiera - CERCA 1 PORTIERE

RICHIEDE: esperienza nel settore accoglienza clienti, PATENTE B, età compresa tra 28 e 50 anni, diploma, inglese ottimo, francese buono, tedesco buono e russo buono

OFFRE: sede di lavoro CHIANCIANO TERME

CONTRATTO: contratto a tempo determinato con turni



Rif. 7471 AZIENDA commerciale - CERCA 1 MACELLAIO

RICHIEDE: esperienza nel settore REPARTO MACELLERIA ETA’ MASSIMA 50 ANNI

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto a tempo determinato



OFFERTE DISABILI



Rif. 7152COB AZIENDA AGRICOLA - CERCA 1 OPERAIO AGRICOLO

RICHIEDE: iscrizione liste provinciali disabili legge 68/99 art.18

OFFRE: sede di lavoro: CHIUSI

CONTRATTO: Tempo determinato



Rif. 7393COB SOCIETA’ AGRICOLA - CERCA 1 OPERAIO AGRICOLO ADD. AL MAGAZZINO

RICHIEDE: iscrizione liste provinciali disabili legge 68/99 art.1 , CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

OFFRE: sede di lavoro: MONTEPULCIANO

CONTRATTO: Tempo determinato