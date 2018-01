Centro per l'Impiego zona Val di Chiana - Sinalunga - OFFERTE DI LAVORO

Regione Toscana - Giunta Regionale

Rif. 7391 – ISTITUTO MARIA REDDITI DI SINALUNGA RICHIEDE ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE con mansioni di assistenza ad anziani/disabili ospiti della struttura.REQUISITI: Scuola dell’obbligo - Attestato di qualifica professionale di “Operatore tecnico addetto all’assistenza” “Addetto all’assistenza di base alla persona” “Operatore Socio Sanitario” - Possesso dell’attestato di “Addetto con mansione alimentare di tipo semplice”, in corso di validità - Possesso della patente di guida cat. B – Cittadinanza italiana o comunitaria – Iscrizione negli elenchi anagrafici dei servizi per l’impiego della Toscana - Requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.OFFRE: sede di lavoro: SINALUNGA e TORRITA DI SIENA - Durata del rapporto: tempo determinato per 3 mesi – validità graduatoria: 12 mesi. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta ESCLUSIVAMENTE sul modello “ALLEGATO A” predisposto dall’Ente e allegato all’avviso in pubblicazione dal 29/12/2017 al 12/01/2018. Rif.7423 –STUDIO DENTISTICO IN SINALUNGA CERCA 1 ASSISTENTE ALLA POLTRONAMansioni: ASSISTENTE ALLA POLTRONA DI STUDIO DENTISTICO con mansioni di ordino, riordino e igienizzazione aree di lavoro e strumentazioni, gestione appuntamenti, assistenza operativa al dentista durante gli interventi al pazienteRICHIEDE: diploma o laurea - se senza esperienza richiesto titolo di studio nelle professioni sanitarie/infermieristiche, richiesto attestato corso sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - molto gradito corso di qualifica come assistente alla poltrona -molto gradita esperienza come assistente alla poltrona o comunque esperienza in settori sanitari o parasanitari - patente b auto propria – richieste massima precisione, attenzione all'igiene, propensione al contatto con il pubblico e massima serietà professionaleOFFRE: assunzione immediata per sostituzione di maternita' della durata di circa 1 anno, orario di lavoro part time di 23 h. settimanali: lunedi e venerdi dalle 8,30 alle 13,30 mart, merc e giov dalle 15 alle 19,30Rif.7410 – ARTIGIANATO EDILE IN TREQUANDA CERCA 1 ESCAVATORISTA/AUTISTA PAT. C + CQCMansioni: ESCAVATORISTA addetto mal movimento terra tramite escavatore caterpillar e AUTISTA con patente C + CQC per guida camion e trasporto materiale su provincia di Siena ed ArezzoRICHIEDE: ESPERIENZA SIGNIFICATIVA COME ESCAVATORISTA - NECESSARIA PATENTE C + CQC PER GUIDA CAMION E TRASPORTO MATERIALE - RICHIESTA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - PREFERIBILE PATENTINO PER CONDUZIONE ESCAVATORI – GRADITA ETA’ MASSIMA 50 ANNI -OFFRE: Contratto a tempo determinato 3 MESI, orario di lavoro FULL TIME SPEZZATO CON POSSIBILITA’ DI PROROGA, orario di lavoro giornaliero, FULL TIME SPEZZATORif.7282 – PARRUCCHIERA IN TORRITA DIS EINA CERCA 1 PARRUCCHIERA/REMansioni: PARRUCCHIERE/RA con esperienza in grado di gestire in autonomia il salone e la clientela (accoglienza clienti, lavaggio, piega, colore e trattamenti vari)RICHIEDE: INDISPENSABILE precedente esperienza nelle mansioni - Molto graditi corsi di formazione nel settore – pat. B e auto propriaOFFRE: Inizialmente previsto contratto di lavoro occasionale tramite VOUCHER con possibilità successiva di INSERIMENTO IN SOCIETA’ CON LA TITOLARE, orario da concordareRif.7446 – BAR IN TORRITA DI SIENA CERCA 1 BARISTAMansioni: barista addetta al banco gelateria e caffetteria, servizio ai clienti, preparazione aperitiviRICHIEDE: ESPERIENZA ANCHE MINIMA- DISPONIBILITA' AI TURNI, PATENTE B ED HACCP in corso di validitàOFFRE: contratto a tempo determinato, da febbraio ad ottobre, orario part-time 30 ore settimanali con possibile trasformazione in contratto di apprendistato orario concentrato nel tardo pomeriggio e la sera,Si chiede di inviare i cv con foto al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif.7179 – AZIENDA IN TORRITA DI SIENA CERCA 1 TIROCINANTE IMPIEGATO DI MAGAZZINOMansioni: con mansioni di contabilità e logistica di magazzino, sistemazione e stesura documentazione (bolle, fatture, spedizioni), gestione rapporti con la clientela soprattutto di nazionalità straniera, promozione prodotti e sviluppo clientela -RICHIEDE: diploma o laurea preferibilmente nel settore lingue - richiesta conoscenza della lingua inglese a livello buono/molto buono e conoscenza di una seconda lingua tra tedesco (molto gradito), francese e spagnolo - richieste buone conoscenze informatiche, PATENTE BOFFRE: tirocinio richiesta età massima 29 anni, tirocinio attivato con contributo regionale tramite progetto giovani si, orario di lavoro full-time spezzato, durata 6 mesi TRATTANDOSI DI TIROCINIO NECESSARIO NON AVER AVUTO ESPERIENZA NELLE MANSIONI, PER CANDIDARSI CONTATTARE DIRETTAMENTE L'AZIENDA ai seguenti contatti: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. 338 9639558Rif.6139 – 500 CARNI S.R.L. –COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE CERCA 1 TAGLIATORE DI MACELLERIAMansioni: MACELLAIO SPECIALIZZATO addetto al banco macelleria, al taglio, selezione, disosso delle carni e alla vendita al pubblico, con almeno 2 anni di esperienza nella mansioneRICHIEDE: PATENTE B ED AUTOPROPRIA, INDISPENSABILE PRECEDENTE ESPERIENZA nella mansione di almeno 2 anni, conoscenza dei vari tipi di taglio di carne, possesso attestato HACCP in corso di validitàOFFRE: contratto a tempo determinato FULL TIME- 6 MESI CON POSSIBILE PROROGA A TEMPO A TEMPO INDETERMINATO - per candidarsi si prega di inviare il cv al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare al numero 055-8970613