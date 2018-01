Centro per l'Impiego zona Val d'Elsa - Poggibonsi - OFFERTE DI LAVORO

Regione Toscana - Giunta Regionale

Centro per l'Impiego zona Val d'Elsa - Poggibonsi

Loc. Salceto, 121 – 53036 Poggibonsi

tel. 0577/241741 - fax 0577/241743

Numero Verde 800.904.504 Loc. Salceto, 121 – 53036 Poggibonsitel. 0577/241741 - fax 0577/241743Numero Verde 800.904.504

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 12 gennaio



In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.







OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito www.impiego.provincia.siena.it, nella sezione idol web cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi, o inviare curriculum vitae per fax.





Rif. 7466 Residenza di San Gimignano ricerca n. 1 INFERMIERE LAUREATO IN SC. INFERMIERISTICHE. Preferibile esperienza, richiesta patente guida cat. B. Trattasi di sostituzione ferie, malattie, maternita' e congedi.



Rif. 7453 Azienda Agricola di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 TRATTORISTA ESPERTO con corso di Trattorista o in alternativa Formazione da Trattorista sul lavoro. Trattasi di tempo determinato.



Rif. 7450 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O con esperienza e conoscenze in contabilità. Richiesto diploma di Ragioneria, patente B auto propria. Orario di lavoro: dalle 9.00-13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Trattasi di tempo determinato.



Rif. 7449 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA RAGIONIERE 18/29 ANNI. Richiesto diploma attinente.



Rif. 7445 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE 24 ORE SU 24 con esperienza. Mansioni: assistenza a uomo anziano. Sono richieste referenze da inserire nel cv. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana.



Rif. 7425 Albergo di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. ALLA RECEPTION con esperienza e conoscenza di almeno 2 lingue inglese ottimo e francese o tedesco o spagnolo buono. Diploma di scuola superiore. Trattasi di lavoro stagionale da marzo a ottobre 2018.



Rif. 7422 Albergo di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO DI RISTORANTE con esperienza (sia pranzo che cena). Trattasi di lavoro stagionale dal marzo al 31 ottobre 2018.



Rif. 7421 Albergo di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI RISTORANTE con esperienza e buona conoscenza della lingua inglese piu' una seconda lingua tra francese, spagnolo e tedesco. Trattasi di lavoro stagionale da marzo al 31 ottobre 2018. Lavoro full time sia pranzo che cena.



Rif. 7418 Residenza per anziani di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO CON DIPLOMA OSS RICONOSCIUTO Trattasi di sostituzione ferie e malattie. Luogo di lavoro: San Gimignano, Colle V.Elsa, Poggibonsi. Orario di lavoro part-time.



Rif. 7397 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA VENDITA di PRODOTTI ALIMENTARI CON ESPERIENZA. Richiesta buona conoscenze della lingua inglese e di una seconda lingua (francese/tedesco), patente B e auto propria. Offre contratto a tempo determinato da marzo a novembre 2018 con orario part-time di 30 ore settimanali.



Rif. 7390 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A PER LE COLAZIONI CON ESPERIENZA. Richiede diploma di scuola media superiore e buona conoscenza della lingua inglese, patente B e auto. Trattasi di lavoro stagionale da marzo a novembre 2018.



Rif. 7389 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A DEGUSTAZIONE VINO E VENDITA DIRETTA. Obbligatoria ottima conoscenza della lingua inglese e dello spagnolo, patente B e auto. Trattasi di lavoro stagionale da marzo a novembre 2018.



Rif. 7388 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI RISTORANTE CON ESPERIENZA. Richiede diploma di scuola media superiore e ottima conoscenza della lingua inglese, patente B e auto. Trattasi di lavoro stagionale da marzo a novembre 2018.



Rif. 7387 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE 24/24 per accudire 2 anziani non autosufficienti: una persona con alzheimer e una non vedente. Necessaria forza fisica.



Rif. 7385 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CUOCO/A ESPERTO/A. Trattasi di lavoro stagionale da marzo a novembre 2018.



Rif. 7383 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A DEGUSTAZIONE VINO CON ESPERIENZA E OTTIMA CONOSCENZA LINGUA INGLESE. Lavoro stagionale da marzo ad ottobre 2018.



Rif. 7382 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A PULIZIE AGRITURISMO PER 5 ORE LA SETTIMANA SOLO IL SABATO. Lavoro stagionale da marzo a ottobre 2018. Obbligatorio mezzo proprio.



Rif. 7371 Azienda di San Vincenzo ricerca ANIMATORI DI VILLAGGI TURISTICI. Mansione: responsabili animazione, animatori miniclub, istruttori sportivi, istruttori di fitness, ballerini, tecnici audio e luce, dj, attori e cantanti per villaggi turistici in toscana, Italia e nord Europa.



Rif. 7366 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA 18/29 anni con diploma di scuola superiore e ottima conoscenza della lingua inglese. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese mensile di 500 euro.



Rif. 7365 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 APPRENDISTA DISEGNATORE CAD PER PROGETTAZIONE ARREDAMENTI. Richiesto diploma di istruzione secondaria superiore (preferibilmente Geometra) e conoscenza del programma Autocad.



Rif. 7359 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 PROGRAMMATORE INFORMATICO con esperienza o apprendista programmatore (con età compresa tra i 18 e i 29 anni). Richiede laurea in ingegneria informatica o diploma di perito informatico, ottime conoscenze informatiche, patente B auto propria. Contratto da subito (determinato o contratto di apprendistato



Rif. 7346 Centro estetico di San Gimignano ricerca n. 1 ESTETISTA ESPERTA. Richiede buona conoscenza della lingua inglese e auto propria. Offre contratto di lavoro a tempo determinato part-time di 20 ore settimanali.



Rif. 7321 Ristorante di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA AIUTO CUOCO/A Preferibile possesso di attestato HACCP, richiesta patente B auto propria.



Rif. 7294 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ELETTRICISTA installatore di impianti con esperienza. Trattasi di tempo determinato sino a giugno 2018. Richiesta patente B e auto propria.



Rif. 7277 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 CONTABILE CON ESPERIENZA NEL SETTORE VINO E TURISMO. Richiede diploma o laurea attinente, buona conoscenza della lingua inglese, auto propria. Trattasi di lavoro a tempo determinato part-time con orario da concordare a partire da febbraio 2018.



Rif. 7203 Ristorante di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE CUOCO/A Richiesto diploma di scuola superiore (preferibilmente nel settore alberghiero), patente B auto propria. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.



Rif. 6947 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA FALEGNAME 18/29 anni con buona conoscenza programma autocad . Richiesto diploma di scuola superiore, auto propria.





OFFERTE DI LAVORO RISERVATE LEGGE 68/99



Rif. 7349COB Azienda di Casole D’Elsa richiede n. 1 HEALT & SAFETY SPECIALIST con laurea attinente e attestati di frequenza corsi specifici. OBBLIGATORIA ISCRIZIONE ALLA LEGGE 68/99 art. 1 Trattasi di tempo determinato full time.





ELENCO STAGIONALE AGRICOLTURA



Sono pubblicate in IDOLWEB, nella sezione elenco stagionale agricoltura, le offerte su base provinciale per il settore agricolo, a cui possono iscriversi volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole. Si tratta di raccolta di CV per quattro tipologie di possibili future offerte di lavoro: trattorista (Rif. 6777), bracciante agricolo qualificato (Rif. 6778), cantiniere (Rif. 6781) e potatore (Rif. 7279).





OFFERTE DI LAVORO DIRETTE



PARRUCCHIERE GIACOMO ricerca n. 1 PARRUCCHIERE per assunzione a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Mansioni: shampoo, piega, colore, meches e possibilmente taglio. Se interessati inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



CINQUANTA SRL ricerca n. 1 cameriere/a di fast food sui pattini. Trattasi di lavoro su turni. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



OFFERTE EURES: LA RUNWAY BPO (http://www.runwaybpo.com ), importante azienda norvegese, ricerca uno/a SPECIALISTA DI CUSTOMER SERVICE PER L'UFFICIO DI KAUNAS (LITUANIA) per assistenza ai clienti di norwegian air shuttle. Lo/a specialista dovrà rispondere alle chiamate e alle e-mail dei clienti e lavorare a fianco del responsabile per trovare le soluzioni migliori. Si richiede italiano ottimo e inglese buono, eccellenti doti di comunicazione, precisione nell'immissione dati. Trattasi di tempo indeterminato. Se interessati contattare: Indre Strole, telefono: +370 672 46773, email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



ABA GROUP SOC. COOP A R.L. richiede n. 1 CUOCO, n. 1 AIUTO CUOCO e n. 1 CAMERIERE/A DI SALA. Richiesta esperienza , HACCP. Trattasi di lavoro stagionale da FEBBRAIO 2018 al 31/10/2018. Gli interessati devono inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



RELAIS SANTA CHIARA SRL richiede n. 1 PORTIERE DI NOTTE CON ESPERIENZA e ottima conoscenza lingua inglese + altra lingua n. 1 ADD. ALLA RECEPTION CON ESPERIENZA e ottima conoscenza lingua inglese + altra lingua n. 1 CAMERIERA AI PIANI CON ESPERIENZA n. 1 BARISTA CON ESPERIENZA e ottima conoscenza lingua inglese n. 1 ADD. COLAZIONI CON ESPERIENZA e ottima conoscenza lingua inglese. Lavoro stagionale da aprile a ottobre 2018. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



BELLINI BRUNO SRL richiede n. 1 AUTISTA CON PATENTE KB CON ISCRIZIONE AL RUOLO PER TRASPORTO PERSONE (trattasi di autonoleggio turistico). Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di lavoro stagionale da gennaio ad ottobre 2018. Gli interessati, che hanno i requisiti richiesti, devono inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



EDILPLASTECOLOGIA SRL richiede n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A TECNICO PER TIROCINIO DI 6 MESI con rimborso spese di 500 euro al mese Obbligatoria iscrizione ad un Centro Impiego della Regione Toscana. Gli interessati devono essere neo-diplomati (preferibilmente in Ragioneria o Geometra) o neo-laureati (preferibilmente discipline economiche), conoscenza di autocad. Per neodiplomato e neolaureato si intende da meno di 24 mesi. Se interessati inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



FRANZ VERNICIATURA MOBILI SRL richiede n. 1 VERNICIATORE A SPRUZZO E CARTEGGIATURA CON ESPERIENZA. Gli interessati devono inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



CARAVAGLIO PASQUALE richiede n. 1 CAMERIERE/A DI SALA + 1 INTERNO CUCINA Preferibili esperienze di lavoro nel settore Orario: sabato e domenica a cena. Se interessati telefonare a: 3661012060 o inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



NEWMAS SRL richiede n. 1 ESTETISTA con diploma del 3 anno e con esperienza. Le interessate devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



OLIVELO SOC. COOPERATIVA richiede n. 1 ADD. ALLE PULIZIE CON MONOSPAZZOLA. OBBLIGATORIA ESPERIENZA. TRATTASI DI TEMPO DETERMINATO DAL 08/01/2018 AL 08/02/2018 Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



MGM OFFICINA richiede n. 2 MECCANICO PER RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI CON ESPERIENZA Richiesta Patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato. Se interessati inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



A.S.D. GOATRAINING richiede n. 1 COLLABORATORE/RESPONSABILE TECNICO con esperienza nel settore fitness. Richiede laurea specialistica in scienze motorie. Offre contratto di collaborazione con orario spezzato. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .



OFFICINA AUTOCAR richiede n. 1 MECCANICO Richiesta patente B auto propria Se interessati telefonare a Officina Autocar 0577/928157



BURRESI & FOSSATI DI BURRESI M. E FOSSATI B. & C. SAS richiede n. 1 PERITO INFORMATICO O INGEGNERE INFORMATICO. Tipologia di contratto: Apprendistato per 18/29 anni. Oltre i 29 anni obbligatoria esperienza e trattasi di contratto a tempo determinato trasformabile a indeterminato. Gli interessati devono inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



ELLEHOUSE SRL ricerca n. 1 TIROCINANTE FALEGNAME (età 18/29 anni, diploma di scuola superiore, iscrizione ad un centro per l'impiego- trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili). n. 1 OPERAIO (età 51/60 anni iscritto da almeno 12 mesi al Centro Impiego) n. 2 MONTATORI DI MOBILI CON ESPERIENZA. Gli interessati devono inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



POGGIBUS S.R.L. ricerca n. 1 CONTABILE CON ESPERIENZA minimo di 2 anni, e conoscenza base della lingua inglese. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.