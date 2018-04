Relax, shopping e salute: al Valdichiana Outlet Village Lions in piazza

Torna domenica 22 aprile in piazza Maggiore l’iniziativa della prevenzione sanitaria gratuita. Madrina d’eccezione, l’attrice Chiara Francini

Dopo i lusinghieri riscontri di visite ottenuti nelle precedenti edizioni, domenica 22 Aprile torna l'annuale evento che i Lions organizzano in varie piazze italiane, prescelte per offrire un servizio di prevenzione sanitaria gratuita a quanti lo desiderino. L'evento, noto anche come “Lions in Piazza”, coordinato dalla Lions responsabile per la settima Circoscrizione, Micaela Condini del Lions Club Cortona Corito Clanis, si terra', per la zona Valdichiana, nella frequentatissima piazza del Valdichiana Outlet Village di Foiano della Chiana (Ar). Sei clubs del Distretto 108 LA, VII Circoscrizione, daranno la loro volontaria collaborazione per allestire gazebi e mettere a disposizione la professionalità specialistica dei loro medici: si tratta dei Lions Club Cortona Corito Clanis, Lions Club Lucignano Val D'Esse, Lions Club Cortona Valdichiana Host, Lions Club Valdarno Host, Lions Club Valdarno Masaccio e Lions Club Arezzo Mecenate. Per questa edizione 2018, i Lions possono contare su una madrina d’eccezione: l’attrice fiorentina Chiara Francini.In occasione dell’appuntamento della Land of Fashion di Foiano, saranno presenti anche LCIF e Rete femminile Lions. Le specializzazioni presenti saranno numerose, aumentate rispetto alle precedenti edizioni: adulti e bambini potranno sottoporsi ad esami per diabete, melanoma, patologie del cavo orale e screening audiologico, glaucoma, omeopatia, screening visivo e patologie della vista, controllo della pressione, visita senologica e informazione su screening e prevenzione, prevenzione primaria e secondaria in pediatria, screening vaccinazioni e alimentazione, colesterolo, agopuntura, visite ortopediche.“Siamo onorati di ospitare – dichiara il Center Manager Riccardo Lucchetti – questo genere di iniziative: i nostri numerosi visitatori del fine settimana, oltre a trovare momenti di relax e shopping, potranno effettuare esami e ricevere utili consigli per migliorare il proprio stato di salute e le proprie abitudini di vita, grazie agli specialisti che incontreranno in Piazza Maggiore”.Al Valdichiana Outlet Village, il servizio di volontario approntato dai Lions sara' attivo al mattino dalle ore 10 alle 13, nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18.Nell’ambito di “Lions in Piazza”, alle 16,30, il secondo vice-governatore dott. Pierluigi Rossi, terrà una conferenza su tematiche relative alla salute.