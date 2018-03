Old Wild West e Doppio Gusto sbarcano al Valdichiana Outlet Village

Nuove aperture food nella Land of Fashion di Foiano

Prosegue la fase di rinnovamento e riposizionamento di Valdichiana Outlet Village, che passa anche attraverso l’introduzione di nuovi importanti brand: è prevista infatti da giovedì 29 marzo la nuova apertura di “Old Wild West” e “Doppio Gusto”, leader nel settore del casual dining. “Diamo il benvenuto - dichiara Riccardo Lucchetti, Center Manager della Land of Fashion di Foiano della Chiana - a questi due nuovi ristoranti, che vanno a completare e qualificare la nostra offerta food, presentandosi con proposte culinarie complementari e di assoluta eccellenza”. Per chi ama la buona carne, infatti, da “Old Wild West” è possibile assaporare i gustosi hamburger di Black Angus irlandese allevato al pascolo, i migliori tagli di carne argentina alla griglia o le stuzzicanti specialità tex-mex, in un ambiente suggestivo e originale, ispirato al vecchio far west. Selle dei cow-boy, carovane e botti di legno per una pausa dallo shopping all’insegna di gusto e divertimento. Per gli appassionati di cucina tricolore, la scelta ricade su “Doppio Gusto”, che prepara una vasta scelta di pizze, classiche oppure alte, come vuole la tradizione napoletana, lievitate a lungo e preparate con farine e altri ingredienti biologici. Per finire in dolcezza, Doppio Gusto propone i suoi ghiotti dessert genuini e sempre freschissimi, ai quali resistere è davvero impossibile. “I nuovi ristoranti si trovano al primo piano del Village – continua Lucchetti - raggiungibile ora da Piazza Maggiore attraverso la nuova e comoda scala, che rappresenta un ulteriore intervento di rinnovamento, messo a punto dalla proprietà e dalla società di gestione”.Dal quartier generale di gruppo Cigierre, che controlla in Italia oltre 300 ristoranti ed è proprietaria di entrambi i marchi, si evidenzia che “l’apertura di “Old Wild West” e “Doppio Gusto” produrrà anche importanti ricadute, dal punto di vista occupazionale, per la crescita del territorio: a pieno regime, i due ristoranti impiegheranno infatti ben 50 persone, tutte selezionate tra residenti in loco. Tra i nuovi assunti, sono state individuate circa 15 figure chiave, che hanno seguito uno speciale iter formativo della durata di due settimane in uno dei ristoranti-scuola dell’azienda. Questi sono coordinati da Academy, il programma di istruzione e aggiornamento professionale che Cigierre ha avviato per accrescere le competenze lavorative dei suoi collaboratori. Per tutti i gli addetti, inoltre, il progetto Academy prevede anche l’affiancamento durante i primi mesi di apertura dei ristoranti. Si tratta di un programma studiato nei minimi dettagli, con l’obiettivo di mantenere sempre a livelli di eccellenza gli standard di qualità che caratterizzano tutti i ristoranti del gruppo Cigierre”.