Castelnuovo: al Teatro Alfieri arriva ''Macbettu'', omaggio a Shakespeare in lingua sarda

Venerdì 16 marzo alle ore 21.15 appuntamento con l’originale performance di Alessandro Serra

La stagione teatrale torna protagonista al Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga venerdì 16 marzo. Alle ore 21.15 il sipario si aprirà su Macbettu, performance di Alessandro Serra tratta dal Macbeth di William Shakespeare e inserita nel cartellone promosso dal Comune castelnovino e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus.Lo spettacolo. Macbettu si incunea in un crocevia che vede protagoniste, da un lato, le intuizioni geniali del Macbeth di Shakespeare e, dall’altra, l’ispirazione del regista di fronte al Carnevale barbaricino. In questo modo, l’opera di Alessandro Serra traduce, e volontariamente tradisce, il suo riferimento testuale e valica i confini della Scozia medievale per riprodurre un orizzonte ancestrale nella Sardegna come terreno di archetipi e orizzonte di pulsioni dionisiache. L’adattamento in lingua sarda è curato da Giovanni Carroni e guarda a una interpretazione sonora, dove gli attori sulla scena - tutti uomini come da tradizione elisabettiana - decantano una lingua che è pura sonorità e si allontanano dal giogo dei significati per magnificare il senso. Sulla scena, ogni oggetto, quali costumi, pietre, sughero e campanacci, è elemento coerente e contribuisce alla costruzione di uno spazio visionario ed evocativo, in cui gli attori si muovono seguendo precise traiettorie coreografiche.Prossimi appuntamenti. La stagione teatrale castelnovina tornerà domenica 25 marzo con Claude Debussy in una serata che unirà musica e letteratura, prima di dare appuntamento al gran finale, in programma venerdì 6 aprile con Lorenzo Baglioni, reduce dal Festival di Sanremo, protagonista sul palcoscenico con I racconti del Bar Sport curati da Stefano Benni.Informazioni. I biglietti possono essere prenotati presso la segreteria del teatro - contattando il numero 0577-351345 dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e il sabato dalle ore 10 alle ore 19 - e possono essere ritirati in biglietteria la prima sera di spettacolo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 335-6188690 oppure all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . L’intero cartellone è disponibile sui siti www.teatrovittorioalfieri.com