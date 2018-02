Mila Moretti e Sergio Aguirre, un sodalizio d’eccezione per celebrare il genio di Fernando Arrabal

Sabato 10 aprile, al Teatro dei Rozzi di Siena, andrà in scena in prima nazionale, l’ultima opera del geniale drammaturgo spagnolo Fernando Arrabal, scritta appositamente per la sua musa attrice protagonista, Mila Moretti (compagnia TeatrO2 di Siena).L’opera “Sarah e Victor” dipinge un amore dalle tinte fosche e seducenti arrabaliane, che sviluppandosi in un intreccio di dialogo quasi interiore, sfocia in attimi di folle realismo sospinti da una rivoluzione impellente e violenta, all’esterno e all’interno degli animi dei protagonisti.Diretto dalla sapiente regia di Sergio Aguirre (compagnia AttoDue di Campi Bisenzio-Firenze), amico da anni del drammaturgo e dell’attrice, l’opera vedrà in scena Mila Moretti, dirompente nel ruolo di una Sarah Bernardt, commovente e folle, allo stesso tempo.L'attrice Mila Moretti interpreta le opere di Fernando Arrabal sin dal 2008 quando si conobbero a Roma tramite il padre, Mario Moretti, anch’egli attore ed autore di testi teatrali.Da quel momento le rappresentazioni delle opere di Arrabal si sono susseguite negli anni, a partire dal 2014 con la collaborazione di Aguirre.Un connubio d’arte, geniale creatività e amore per la vita, che unisce interpreti e autore in una girandola di successi, che non sembrano destinati a finire.Questa ultima opera “Sarah e Victor”, definita da Arrabal stesso, come il suo capolavoro, ci pone definitivamente, ai confini del sacro e profano e sicuramente rimarrà un culto per gli amanti del genere.In questo contesto internazionale la città di Siena, simboleggia la ricerca di una città perduta nel tempo e nello spazio.