A Siena un nuovo sabato per scoprire la città e le sue bellezze

La mattina di sabato 20 gennaio bambini protagonisti agli Intronati e al Santa Maria della Scala

Alle ore 19 ai Fisiocritici percorsi tra scienza, musica e gusto con il Conservatorio Franci

Sabato ricco di opportunità per grandi e piccini a Siena. Il cartellone di eventi organizzato dal Comune di Siena, con main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena, proporrà anche sabato 20 gennaio tante occasioni per vivere e scoprire il patrimonio artistico e culturale della città.Tutti gli appuntamenti della mattina di sabato 20 gennaio. La mattina di sabato 20 genaio si aprirà alle ore 11 con le letture animate della Biblioteca degli Intronati per parlare insieme ai bambini di cibo e alimentazione. L’evento è consigliato per i piccoli da 0 a 3 anni. Per info e prenotazione è possibile telefonare ai numeri 0577 292636- 666, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e consultare il sito www.bibliotecasiena.it . Dopo una rilassante pausa in biblioteca, il pomeriggio dei più piccoli sarà interamente dedicato all’avventura con una nuova tappa di #SienaFrancigenaKids, il primo trekking urbano sulla Via Romea, con visita teatralizzata e merenda al Santa Maria della Scala. A guidare il tour sarà, come sempre, la simpatica Balia Gioconda, che accompagnerà grandi e piccini in un viaggio nel tempo alla scoperta delle storie e degli aneddoti legati all’accoglienza e al pellegrinaggio. Il percorso, in programma fino al 24 febbraio 2018 è a pagamento e su prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 347 6137678 e 348 0216972, o scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Per i trekker più adulti è in programma, sempre alle ore 15, un nuovo appuntamento con ‘Passeggiate d’autore’. Partenza da Piazza Tolomei per scoprire ‘in cammino con Provenzano Salvani, la battaglia di Montaperti’, con le guide Duccio Balestracci e Ugogiulio Lurini. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0577 391787, inviare una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e consultare il sito www.toscanalibri.it Laboratorio di gusto e spettacolo for kids. Sempre i più piccoli continueranno a essere protagonisti del programma di eventi di sabato 20 gennaio in compagnia degli chef di Scuola di Cucina di Lella, che alle ore 16, guideranno il corso dedicato ai bambini. Per informazioni sulle lezioni di cucina è possibile chiamare i numeri 0577 46609, 338 8682801, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e consultare il sito www.scuoladicucinadilella.net. Per sviluppare la fantasia dei più piccoli non solo ai fornelli, alle ore 16 il Teatro dei Rozzi, metterà in scena ‘Controvento – Upwind. Storia di aria, nuvole e bolle di sapone’, il nuovo spettacolo di Michele Cafaggi, clown e attore che da molti anni lavora con la tecnica delle bolle di sapone. Lo spettacolo della stagione teatrale per bambini ‘Fa…Volare’ è a pagamento. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0577 292224-225-366, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e consultare i siti www.comune.siena.it Pre serata con aperitivo con Lorenzetti, cena e musica ai Fisiocritici. Arte, musica, scienza e cibo condiranno la parte finale della giornata di sabato 20 gennaio. Alle ore 17 appuntamento in Piazza Duomo, per ‘Aperitivo ad arte’, la visita guidata a cura del Centro Guide Siena alla mostra di Ambrogio Lorenzetti, che si concluderà con un simpatico happy hour a pochi passi dal Duomo. L’evento è a pagamento e su prenotazione, chiamando il 0577 43273 o scrivendo a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Alle ore 19 l’Accademia dei Fisiocritici, ospiterà ‘Note di gusto. percorsi tra scienza, musica e cibo’: performance musicali, visite guidate a gruppi dedicate alle storie e alle curiosità sul Museo. Per l’occasione sarà possibile partecipare alla cena in Aula Magna, arricchita dagli intermezzi scherzosi del professor Giuliano Catoni. L’evento è organizzato dall’Accademia dei Fisiocritici, dall’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci e dall’Associazione culturale Rizes. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0577 47002, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e consultare il sito www.fisiocritici.it . La serata si concluderà al TeatrO2, in Viale Toselli, dove dalle ore 21.15 andrà in scena ‘Cajka. il gabbiano’ di Anton Čechov per la regia Mila Moretti. Lo spettacolo è a pagamento. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 371 3651811, scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e visitare il sito www.teatro2.org Info. Il cartellone degli eventi è promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma completo è disponibile su www.enjoysiena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire l’hashtag #natalesiena nei profili di EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube. Su Twitter è possibile seguire anche il profilo @NataleSiena.