''Tutto il Natale di Siena'': gospel e opera per un inizio scintillante del 2018

Lunedì 1 gennaio il 2018 si apre con due iniziative per gli amanti della musica

Un inizio scintillante del 2018 insieme al calendario di ‘Tutto il Natale di Siena’ con la musica gospel e le melodie più belle del repertorio operistico. Lunedì 1 gennaio, infatti, il programma degli eventi promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena, prevede due appuntamenti da non perdere per chi vuole iniziare l’anno a suon di musica.Gospel in Piazza del Campo. Immersi nella splendida cornice di Piazza del Campo, dalle ore 14, riecheggeranno i suoni della musica gospel con Eric Waddel & The Abudant Life – Gospel Singers: un’originale, numerosa e spettacolare formazione composta da alcuni fra i migliori musicisti gospel, insieme in uno dei gruppi di spicco di Baltimora, Maryland (Stati Uniti).Concerto di Capodanno al Costone. Non poteva mancare il tradizionale concerto di Capodanno, declinato però in maniera del tutto particolare. Alle ore 17.30 di lunedì 1 gennaio, infatti, il calendario ‘Tutto il Natale di Siena’ prevede il “Concerto di Capodanno – Siena Opera al Teatro il Costone’’, a cura dell’associazione Rami Musicali. Ad esibirsi saranno il soprano Maria Luigia Borsi, nota per le sue performance accanto ai più grandi direttori del mondo come Riccardo Muti, Zubin Metha, Lorin Mazel, affiancata da Veronica Lazzeri soprano, Laura Brioli, mezzosoprano Romano Martinuzzi baritono, con la partecipazione del violinista statunitense Brad Repp e del pianista David Boldrini. Il programma sarà costituito da pagine note al pubblico tratte dal repertorio della grande musica lirica e strumentale. Il concerto è a pagamento, per informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 328 2449269 e 329 7843935.Info. “Tutto il Natale di Siena” è il cartellone degli eventi dedicato alle feste, promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma completo è disponibile su www.enjoysiena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire l’hashtag #natalesiena nei profili di EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube. Su Twitter è possibile seguire anche il profilo @NataleSiena.