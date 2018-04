Lunedì 23 aprile alle ore 20.30 presso NH Hotel (La Lizza, Siena) si terrà il confronto tra i candidati sindaco Bruno Valentini e Luigi De Mossi, dal titolo: "Quale futuro per Banca, Fondazione e società partecipate? Il ruolo del Comune per l'economia del territorio".L'incontro pubblico è aperto alla cittadinanza e sarà moderato dalla giornalista Cristiana Mastacchi. La fine del confronto è prevista per le ore 22.