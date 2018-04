Fondazione Mps, Carlo Rossi è il nuovo presidente

Nominata anche la Deputazione amministratrice

Carlo Rossi è il nuovo Presidente della Fondazione Mps, nominato durante la seduta odierna della Deputazione Generale.Rinnovata anche la Deputazione Amministratrice, composta da Stefano Bernardini, Giuseppe Liberatore, Gian Bruno Ravenni e Grazia Baiocchi, che lascia l’incarico di membro dell’attuale Deputazione Generale.Carlo Rossi. Laureato in scienze economiche e bancarie all’Università degli Studi di Siena, attualmente è Presidente dell’Associazione Regionale ASP Toscane e dell’ASP Città di Siena. Ha lavorato presso Chianti Banca dal 1980 al 2012, ricoprendo vari incarichi, tra cui Vice Direttore Generale Vicario e Capo Area zona Siena. E’ stato Vice Sindaco del Comune di Siena dal 2001 al 2006 e membro del CdA dell’Università per Stranieri di Siena dal 2002 al 2007. Per anni è stato Dirigente dell’Azione Cattolica sia a livello diocesano che regionale e nazionale.