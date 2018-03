"A seguito di alcune illazioni riportate dalla stampa, Banca Monte dei Paschi precisa che non sono allo studio operazioni di aumento di capitale e che l’attuazione del piano di ristrutturazione procede secondo le tempistiche previste e già comunicate al mercato". Lo comunica l'istituto di credito con una nota stampa."In particolare, sono confermati gli obiettivi di piano per la riduzione dei crediti deteriorati, le iniziative di contenimento dei costi e l’operazione di cartolarizzazione delle sofferenze riguardo la quale la Banca non vede circostanze che possano modificarne la tempistica di conclusione già comunicata al mercato".