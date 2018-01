Martedì 30 gennaio a partire dalle ore 15.00 presso l’Auditorium della Cassa Edile di Siena in via Rinaldo Franci, 18 si terrà il convegno organizzato da ANCE Siena “Partenariato Pubblico Privato: un’opportunità per amministrazioni e comunità locali, privati e imprese”.ANCE Siena ha deciso di disporre questo evento con l’intento di intavolare un confronto costruttivo tra operatori privati e pubblica amministrazione, dato il delicato momento di revisione di gran parte degli strumenti urbanistici della Provincia. L’incontro sarà dedicato all’approfondimento delle seguenti tematiche come il ricorso a forme inusuali di collaborazione tra pubblico e privato per il recupero e la messa a reddito di beni o servizi pubblici, il Nuovo Codice degli Appalti, la valorizzazione del territorio e i rapporti tra pubblica amministrazione e comunità locali.Il seminario è rivolto ai professionisti, imprese ed amministrazioni interessati ad approfondire i temi legati al Partenariato Pubblico Privato.La partecipazione è gratuita - Adesioni on line al LINK entro il giorno 22 gennaio.Segreteria organizzativa: 0577.257209; Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.