Nel corso della mattinata di ieri, venerdì 4 maggio, a Colle di Val d'Elsa, i Carabinieri della locale stazione hanno rintracciato e tratto in arresto un 61enne nato a Palermo e residente nella città colligiana, pregiudicato.L'arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di detenzione domiciliare, emesso il 3 maggio del Tribunale di Siena. Il 61enne deve espiare la pena di 2 mesi di reclusione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commesso nel 2007 a San Gimignano.