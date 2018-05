Arrestato 57enne condannato in Germania a 15 anni di reclusione: sarà estradato

Attorno alle 17:30 di ieri, martedì 1 maggio, a Colle di Val d’Elsa, i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri, su richiesta del servizio SI.RE.NE. del Ministero dell’Interno in Roma, hanno rintracciato e tratto in stato di arresto provvisorio a scopo d’estradizione un 57enne nato ad Arzano (NA), residente in Colle di Val d’Elsa, celibe, cuoco, con precedenti denunce a carico, in esecuzione di un provvedimento di arresto, emesso il 12 aprile 2018 dall’Autorità Giudiziaria di Monaco di Baviera, dovendo egli espiare la pena 15 anni di reclusione, poiché riconosciuto in via definitiva colpevole dei reati di violenza sessuale e lesioni personali aggravate, commessi nel 2002 a Monaco di Baviera nei confronti di una cittadina tedesca.L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Siena “Santo Spirito”, in attesa del completamento della procedura di estradizione in Germania. Resterà a disposizione del Presidente del Distretto della Corte di Appello di Firenze, informato dai Carabinieri della Stazione di Colle di Val d’Elsa.Le sezioni nazionali del Sistema Informazioni Schengen (SIS), oltre che una struttura tecnica direttamente incaricata della gestione della base informativa, comprendono un ufficio S.I.RE.N.E. (Supplementary Information Request at National Entry). Si tratta di una sala operativa che funziona 24 ore su 24, con il compito di mettere in collegamento le autorità giudiziarie e di polizia di un Paese con i loro colleghi degli altri paesi Schengen al fine di acquisire le informazioni ulteriori e urgenti non ancora disponibili nella base informativa della Banca Dati.