Il film ''Quanto Basta'', girato a Chiusi, nelle sale di tutta Italia dal 5 aprile; domenica 8 aprile regista e cast alla Multisala Clev Village

E’ stato presentato a Roma in conferenza stampa “Quanto Basta” il nuovo film del regista Francesco Falaschi, con Valeria Solarino, Luigi Fedele, Vinicio Marchioni, Alessandro Haber, che è stato girato anche nella Città Etrusca di Chiusi e nella tenuta Dolciano la scorsa estate.Notorious Pictures, Verdeoro,Rai Cinema, Tc Filmes e Gullane con la Toscana Film Commission e con la collaborazione del Touring Club Italiano hanno presentato il film durante una conferenza stampa affollata in cui sono state molte le domande sulle location, ed in cui regista, produttore e rappresentanti del Touring Club Italiano hanno sottolineato l'apporto del territorio, di Chiusi in particolare. Un articolo rilevante sul Film è nella rivista Touring del mese di aprile.Sceneggiato da Ugo Chiti e Filippo Bologna, Quanto Basta (primo titolo provvisorio Palato Assoluto) dal 5 aprile 2018 debutterà nelle sale cinematografiche di tutta Italia, compresa la Multisala Clev Village a Chiusi. Il film ha visto la partecipazione, durante le riprese a Chiusi, di commercianti, comparse, cittadini, patrocinato dal Comune della Città di Chiusi e dalla Fondazione Orizzonti d'Arte, che hanno offerto anche collaborazione e supporto e racconta una delicata storia, tra amore, terapia e fornelli, di uno chef talentuoso, Arturo (Vinicio Marchioni), che, finito dentro per rissa, deve scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici dove conosce Anna (Valeria Solarino) e Guido (Luigi Fedele), giovane affetto dalla sindrome di Asperger e una grande passione per la cucina.Davanti alla cinepresa di Falaschi, autore di corti e pellicole di successo come “Emma sono io ”, per la quale viene nominato ai David di Donatello e al Nastro d'Argento come miglior regista esordiente; o "Quasi fratelli", che gli è valso il David di Donatello per il miglior cortometraggio, e “Questo mondo è per te”, ci sono Valeria Solarino, Vinicio Marchioni, Alessandro Haber ed il giovane Luigi Fedele.“Siamo orgogliosi – dichiarano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e il vicesindaco Chiara Lanari – di aver ospitato il set del nuovo film di Falaschi che tra pochi giorni uscirà nelle sale cinematografiche e ringraziamo la produzione, la regia, il cast, nonché i nostri produttori, le aziende, gli esercenti che hanno partecipato e collaborato, così come gli uffici e la cittadinanza tutta, che invitiamo al Cinema per questa bella produzione che ha coinvolto anche la nostra Città. Non vediamo l'ora di sederci in sala perché crediamo che questo film rappresenti al meglio la tradizione della cinematografia italiana che tocca temi impegnati e capaci di far riflettere, con ironia.”“Quanto Basta” (il trailer: www.notoriouspictures.it/movie/quanto-basta/ ) sarà proiettato anche alla multisala Clev Village di Chiusi dove sarà organizzato un evento di incontro con il regista ed il cast domenica 8 aprile a partire dalle ore 17.00 cui seguirà la regolare proiezione del film alle ore 17.40 circa (per la programmazione ed i biglietti - Clev Village Multisala - info www.clevillage.it ).