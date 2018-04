Chiusi, una giornata blu per l’autismo

Chiusi parteciperà alla “Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo” che si svolgerà il prossimo lunedì 2 aprile. L’iniziativa, per la quale il Comune di Chiusi ha già dato il patrocinio, è promossa dall’associazione “Autismo Siena Piccolo Principe” e prevede una serie di iniziative in tutte le città partecipanti. Nello specifico a Chiusi saranno completamente illuminati di blu sia il palazzo comunale sia la torre campanaria e del materiale informativo sarà distribuito nei negozi e nelle associazioni della città.Le vie e le piazze del centro storico saranno colorate di blu con dei palloncini mentre le aule e i corridoi dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi sono già addobbati aule con i cartelloni realizzati a mano dagli studenti. Una classe delle scuole medie, insieme a genitori e insegnanti, ha partecipato all’evento “Abbracciata Collettiva” che si è svolto a Firenze e che attraverso una maratona natatoria di 30 ore ha avvicinato tante persone alla disabilità e in particolare all’autismo e ai disturbi mentali gravi.“Come amministrazione comunale – dichiarano il sindaco Juri Bettollini e l’assessore al sociale Sara Marchini – pensiamo che la giornata che vivremo il 2 aprile sarà importante perché di riflessione su un tema troppo spesso considerato dal punto di vista sbagliato. Come società dobbiamo fare un passo in avanti e imparare a comprendere che il distacco dalla realtà presente nelle persone autistiche non è una malattia, ma una variante della specie umana. Molte persone autistiche dimostrano sensibilità e capacità inimmaginabili. Al giorno d’oggi il vero limite delle nostre comunità è non comprendere appieno la bellezza di quelle sensibilità che invece sanno davvero esaltare il vero senso della vita. Come amministrazione faremo tutto ció che è in nostro potere per consentire di superare questo limite e per questo non solo parteciperemo con entusiasmo alla Giornata Mondiale di sensibilizzazione sull’Autismo, ma auspichiamo che l’attenzione su questo tema non finisca in un giorno perché occorre ancora tanto impegno e comprensione. Ringraziamo la Sig.ra Cristina Brachi e l’associazione Autismo Siena Piccolo Principe per aver incoraggiato la partecipazione del Comune, la scuola, i ragazzi, i genitori e gli insegnanti che sono andati con passione al di là del loro ruolo impegnandosi a fondo anche in orario extra scolastico".