Chiusi: aperto il cantiere per la rotatoria e la nuova viabilità d'accesso al Palasport alla Pania

A Chiusi sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria lungo la strada provinciale 321 loc. Pania, che rappresenterà insieme alla nuova viabilità, il punto di accesso e uscita al nuovo Palasport prossimo al completamento. L’opera, avente un valore di 300 mila euro in parte finanziati dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena e in parte con risorse del bilancio comunale, prevede una rotatoria a tre braccia che collegherà la viabilità Chiusi-Cetona e il Palasport.La rotatoria sarà realizzata mediante un pacchetto stradale con finitura in conglomerato bitumoso. Oltre alle nuove corsie di accesso in entrata e uscita saranno realizzati tutte le urbanizzazioni. Per la rete idrica verrà effettuato un doppio allaccio in modo da completare l'anello sull'area e stabilizzare il flusso; il primo allaccio sarà lungo la SP321 oltre il Torrente Tedesca, il secondo sulla Lottizzazione Paip.Per quanto riguarda l’illuminazione e dei tratti di imbocco afferenti, il progetto prevede l'installazione di pali rastremati con corpi illuminanti del tipo a LED. Per la fognatura invece è previsto l'allaccio alla rete esistente sulla Lottizzazione Paip con un tratto di lunghezza complessiva di 545 m. Infine sarà realizzato anche l’allaccio alla rete di gas metano mediante la rete esistente fino al raggiungimento della centrale termica. Oltre a tutto questo il progetto prevede anche l’inizio dei lavori, in primo stralcio, per la realizzazione di una vasca per la raccolta dell’acqua piovana, capace di soddisfare le esigenze idrauliche della nuova area sportiva.“La partenza di un'opera pubblica è sempre un momento importante per la Città – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – i lavori che sono in corso in questa area possono rappresentare, veramente, un motivo di sviluppo per tutto il nostro comparto sportivo e di conseguenza per la nostra comunità. A questo scopo, considerato lo stato avanzato dei lavori al nuovo Palasport, era necessario dare il via anche ai lavori di urbanizzazione necessaria che permetteranno, grazie ad una nuova strada ed una rotatoria, di accedere in sicurezza a quella che sarà una vera e propria cittadella dello sport. Con questo lavoro si rinnova anche una sinergia importante tra la nostra Amministrazione Comunale e la Fondazione Monte dei Paschi, che ringraziamo profondamente per aver concesso il contributo e per aver condiviso le tempistiche progettuali insieme ai nostri uffici. Auguri, quindi, buon lavoro alla ditta che svolgerà i lavori, agli operai e ai tecnici con i quali abbiamo avuto modo di parlare e far comprendere l’importanza del progetto. L’area della Pania inizia a prendere una forma sempre più concreta e già adesso entrare dentro al palazzetto è emozionante e non vediamo l’ora di arrivare al giorno dell’inaugurazione.”“Siamo soddisfatti dell’inizio dei lavori alla rotatoria di accesso al nuovo palasport – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micheletti – perché funzionali a tutta la nuova area sportiva che nel giro di poco tempo sarà completata. Questi lavori sono molto importanti anche perché urbanizzeranno l’area della Pania attraverso la realizzazione delle reti di allaccio alla fognatura pubblica, all'acquedotto, alla rete metano e alla rete telecom. La costruzione della rotatoria, che realizzata di dimensioni sufficientemente ampie, garantirà estrema sicurezza su tutte le tratte di percorrenza oltre a rendere agevole l'ingresso e l'uscita dall'area sportiva. Questa zona della nostra città sarà sempre più strategica e per questo è importante offrire tutti i servizi necessari alla sua fruizione.”Oltre ai lavori alla rotatoria di accesso all’area della Pania stanno proseguendo, con un gran ritmo, i lavori all’interno del nuovo Palasport. La struttura, già completata da tempo nella parte esterna, sta vedendo in questi giorni la collocazione del parquet che offrirà la base per lo svolgimento di tutte le attività (sportive, congressuali e musicali) previste. Gli impianti dei servizi sono, invece, stati installati nelle settimane precedenti. La conclusione dei lavori è, dunque, prevista nei prossimi mesi.